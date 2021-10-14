5 фактов о «Брюсе»: что надо знать о новом боевике ICTV

Бывший военный Брюс работает таксистом, и однажды его сына похищают. Самоотверженно, преодолевая кучу препятствий герой ведет свое расследование, чтобы найти ребенка и наказать злодеев. Сериал с таким сюжет покажет ICTV в День защитника и защитниц Украины. Кому стоить посмотреть сериал, какие интриги подготовили сценаристы и как снимали сериал, читайте в подборке интересных фактов.

«Брюс» – кинодебют режиссера

Сюжет боевика закручен вокруг истории похищения детей, которое идет не по плану из-за случайного вмешательства в ход событий главного героя – Брюса. Играет его Дмитрий Малков. Для актера это первая главная роль – раньше Дмитрий создавал кино и был режиссером.

Сериал для тех, кто любит интриги

«Это не плоская история, — утверждает Дмитрий Малков. – Тут много подъемов спиралеобразных. Много витков. Мой герой постоянно на грани с гибелью или с невозможностью решения своей задачи. Но все время открываются новые карты в игре – как для героя, так и для зрителя. Зритель до самого конца не будет понимать, кто за всем стоит. Кажется, что вот уже все закончилось, но нет. И так несколько раз – интрига не будет отпускать до конца».

Насыщенный боевик с душевной историей

Почти в каждой рабочей смене снимали трюки, погони на мотоциклах и автомобилях и другие сложные постановки. Но сериал будет наполнен не только экшеном, но и душевными переживаниями. «Мы усиленно работали, чтобы выдать максимум и подарить зрителю настоящий насыщенный боевик, который, как принято у нас думать, может увидеть только в Голливуде, — расссказывает режиссер Антон Скрипец. – Но хоть мы и хотим показать много экшена и зрелищную картинку, для нас также важно рассказать жизненную историю про отца, готового ради спасения своего сына на все».

Крови в сериале будет в меру

Перед каждым съемочным днем Диме час делали грим, а потом на протяжении 12-часового рабочего дня часто «поправляли» раны. Как шутили на площадке гримеры, у них от работы был «кровавый» загар. Краска, которой рисовали кровь столь часто появлялась на их руках, что отмыть ее было очень сложно. Но сериал не будет жестоким и переполнен устрашающих сцен. Даже ссадины пытались сделать эстетичными, чтобы не было жестокости. «Мы делали все красиво! – говорит художник по гриму Даша Скоблинская. – К тому же делали несколько вариантов даже по сложности загримированности. А уже на монтаже режиссер отбирал подходящие кадры. Чтобы не было много крови в сериале, мы пытались словить баланс избитости героев в кадре. Думали, кого можно сильно побить, а кто может только синяком отделаться».

Съемки проходили в опасных условиях

Много локаций находили в заброшенных зданиях, так как они лучше всего подходят под атмосферу боевика. Но чтобы обустроить локацию в обесточенных захламленных помещениях, нужно было много повозиться. Для съемки на деборкатере, где по сюжету расположено логово главного злодея, целый день готовили локацию. Только 6 часов потратили на уборку помещения — вычищали захламленные коридоры подвалов, отмывали полы и выбрасывали ненужные предметы. Но уборку делали не только ради картинки. Здесь снимали много драк, пробегов, и чтобы обезопасить актеров от несчастных случаев и травм, освобождали территорию от опасных предметов.

Не пропустите премьеру сериала 14 октября в 19:10 на телеканале ICTV.

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