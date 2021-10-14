5 фактів про «Брюса»: що треба знати про новий бойовик ICTV

Колишній військовий Брюс працює таксистом, і одного разу його сина викрадають. Самовіддано, долаючи купу перешкод герой веде своє розслідування, щоб знайти дитину і покарати лиходіїв. Серіал з таким сюжетом покаже ICTV в День захисника і захисниць України. Кому Варто побачити серіал, які інтриги підготували сценаристи і як знімали серіал, читайте в добірці цікавих фактів.

1.«Брюс» – кінодебют режисера

Сюжет бойовика закручений навколо історії викрадення дітей, яке йде не за планом через випадкове втручання в хід подій головного героя – Брюса. Грає його Дмитро Малков. Для актора це перша головна роль – раніше Дмитро створював кіно і був режисером.

2. Серіал для тих, хто любить інтриги

«Це не плоска історія, – стверджує Дмитро Малков. – Тут багато підйомів спіралеподібних. Багато витків. Мій герой постійно на межі із загибеллю або з неможливістю вирішення свого завдання. Але весь час відкриваються нові карти в грі – як для героя, так і для глядача. Глядач до самого кінця не буде розуміти, хто за всім стоїть. Здається, що ось уже все закінчилося, але ні. І так кілька разів – інтрига не буде відпускати до кінця ».

3.Насичений бойовик з душевною історією

Майже в кожній робочій зміні знімали трюки, погоні на мотоциклах і автомобілях і інші складні постановки. Але серіал буде наповнений не тільки екшеном, але і душевними переживаннями. «Ми посилено працювали, щоб видати максимум і подарувати глядачеві справжній насичений бойовик, який, як прийнято у нас думати, можна побачити тільки в Голлівуді, – розповідає режисер Антон Скрипець. – Але хоч ми і хочемо показати багато екшену і видовищну картинку, для нас також важливо розповісти життєву історію про батька, готового заради порятунку свого сина на все ».

4.Крові в серіалі буде в міру

Перед кожним знімальним днем ​​Дімі годину робили грим, а потім протягом 12-годинного робочого дня часто «поправляли» рани. Як жартували на майданчику гримери, у них від роботи був «кривавий» загар. Фарба, якою малювали кров настільки часто з’являлася на їх руках, що відмити її було дуже складно. Але серіал не буде жорстоким і переповнений страхітливими сценами. Навіть садна намагалися зробити естетичними, щоб не було жорстокості. «Ми робили все красиво! – каже художник по гриму Даша Скоблінська. – До того ж робили кілька варіантів навіть за складністю загримованості. А вже на монтажі режисер відбирав відповідні кадри. Щоб не було багато крові в серіалі, ми намагалися зловити баланс побиття героїв в кадрі. Думали, кого можна сильно побити, а хто може тільки синцем відбутися».

5.Зйомки проходили в небезпечних умовах

Багато локацій знаходили в покинутих будівлях, оскільки вони найкраще підходять під атмосферу бойовика. Але щоб облаштувати локацію в знеструмлених захаращених приміщеннях, потрібно було багато повозитися. Для зйомки на дебаркадері, де за сюжетом розташоване лігво головного лиходія, цілий день готували локацію. Лише 6 годин витратили на прибирання приміщення – вичищали захаращені коридори підвалів, відмивали підлоги і викидали непотрібні предмети. Але прибирання робили не тільки заради картинки. Тут знімали багато бійок, пробігів, і щоб убезпечити акторів від нещасних випадків і травм, звільняли територію від небезпечних предметів.

Не пропустіть прем’єру серіалу 14 жовтня о 19:10 на телеканалі ICTV.

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