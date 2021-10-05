Украинский экшн ко Дню защитника: ICTV покажет боевик «Брюс»

Телеканал ICTV готовит остросюжетную премьеру минисериала «Брюс». Боевик расскажет жизненную историю об отце, готового ради спасения своего сына на все. Все 4 премьерные серии покажут в День казачества и День защитника и защитниц Украины, 14 октября.

К праздникам ICTV покажет сериал собственного производства под названием «Брюс». Это остросюжетный боевик в духе голливудского экшена со стрельбой, бандитскими разборками и историей поисков и расследований.

Бывший военный Брюсовский с позывным Брюс работает таксистом, и однажды его сына похищают. Самоотверженно, преодолевая кучу препятствий герой ведет свое расследование, чтобы найти ребенка и наказать злодеев.

Все мы заглядываемся голливудскими боевиками с драматической историей в основе и крутой картинкой. И я рад, что сериал такого формата наконец появился и в Украине. Наши авторы написали оригинальную историю об обычном парне, который становится жертвой похитителей и пытается самостоятельно найти сына. ICTV собрал талантливую команду, которая сняла эту историю интересно и технически, поэтому, думаю, зрителя ждет достойное кино

– комментирует премьеру главный исполнитель Дмитрий Малков.

Также роли исполняют Борис Хвошнянский, Дмитрий Паламарчук, Олеся Гаевая, Александр Пожарский, Екатерина Гулякова, Александр Печерица, Георгий Лещенко и другие.

Над производством нового сериала работала украинская кинокомпания «Mamas Film Production». Режиссер ленты – Антон Скрипец. Продюсеры – Алла Липовецкая и Марина Квасова. Продюсеры ICTV – Ярослава Евтушенко, Ирина Храновская и Анастасия Штейнхауз.

Для съемок использовали спецтехнику и новые для украинского кино приемы. Автокраны, P.O.V.-съемка от первого лица, съемка в LED-павильоне (где сняты ранее кадры проецируются на специальные экраны) – лишь часть того, что использовали для создания боевика.

Включай телеканал ICTV 14 октября в 19:10 и погрузись во Вселенную Героев вместе с нами!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.