Український екшн до Дня захисника: ICTV покаже бойовик «Брюс»

Телеканал ICTV готує гостросюжетну прем’єру мінісеріалу «Брюс». Бойовик розповість життєву історію про батька, готового заради порятунку свого сина на все. Усі 4 прем’єрні серії покажуть у День козацтва і День захисника та захисниць України, 14 жовтня.

До свят ICTV покаже серіал власного виробництва під назвою «Брюс». Це гостросюжетний бойовик у дусі голлівудського екшену зі стріляниною, бандитськими розбірками та історією пошуків і розслідувань.

Колишній військовий Брюсовський з позивним Брюс працює таксистом, і одного разу його сина викрадають. Самовіддано, долаючи купу перешкод герой веде своє розслідування, щоб знайти дитину і покарати лиходіїв.

Всі ми задивляємося голлівудськими бойовиками з драматичною історією в основі і крутою картинкою. І я радий, що серіал такого формату нарешті з’явився і в Україні. Наші автори написали оригінальну історію про звичайного хлопця, який стає жертвою викрадачів і намагається самостійно відшукати сина. ICTV зібрав талановиту команду, яка зняла цю історію цікаво і технічно, тому, думаю, глядача чекає гідне кіно

– коментує прем’єру головний виконавець Дмитро Малков.

Також ролі виконують Борис Хвошнянський, Дмитро Паламарчук, Олеся Гайова, Олександр Пожарський, Катерина Гулякова, Олександр Печериця, Георгій Лещенко та інші.

Над виробництвом нового серіалу працювала українська кінокомпанія «Mamas Film Production». Режисер стрічки – Антон Скрипець. Продюсери – Алла Липовецька та Марина Квасова. Продюсери ICTV – Ярослава Євтушенко, Ірина Храновська та Анастасія Штейнгауз.

Для зйомок використали спецтехніку і нові для українського кіно прийоми. Автокрани, P.O.V.-зйомка від першої особи, зйомка в LED-павільйоні (де зняті раніше кадри проектуються на спеціальні екрани) – лише частина того, що використовували для створення бойовика.

Вмикай телеканал ICTV 14 жовтня о 19:10 і поринь у Всесвіт Героїв разом з нами!

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