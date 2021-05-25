40-річному акторові Дмитру Малкову надали медичну допомогу, через пошкодження він не зміг продовжити роботу над серіалом.

Виконавець головної ролі в екшн-серіалі ICTV Дмитро Малков отримав травму ноги під час відпрацювання бойової сцени. Інцидент трапився під час зйомки фінального епізоду бойовика – протистояння Брюса з лиходієм, причетного до викрадення дітей. Усі складні бійки і трюки актор виконував сам, без допомоги каскадерів. Бій був відрепетируваний заздалегідь, але без травм завершити постановку не вдалося.

Це була чергова бійка, заздалегідь відрепетирувана, але буквально частка секунди стала вирішальною. У певній фазі було завдано удару по нозі, яка перебувала під таким кутом, що не змогла протистояти натиску і витримати силу удару

– пояснює Дмитро.







Зйомки бойовика «Брюс» призупинили через серйозну травму головного актора / 4 фотографії

Незважаючи на нестерпний біль, актор дограв сцену і був готовий продовжити роботу. Завдяки щасливому випадку, зйомки «Брюса» проходили на території лікарні, тому після відзнятого дубля Дмитра на ношах відвезли в рентген-кабінет, аби переконатися, що немає перелому ноги. Після інциденту, що стався актор ще три години працював на майданчику, щоб дозняти сцену на локації. Дмитро відмовився від госпіталізації в той день і навіть вийшов на майданчик на наступний знову виконувати складні постановки. Але травма виявилася надто серйозною і не дала можливості Дмитру працювати найближчі кілька днів.

Не можна сказати, що хтось був винен, або не готовий. Ми працюємо в режимі підвищеної складності і виконуємо дуже багато завдань, щоб показати насичений екшн.

Ми знімаємо реально крутий бойовик на рівні Голлівуду. Я вже частково бачив відзнятий матеріал, і по своєму режисерському досвіду можу сказати, це буде дуже видовищно. А дрібні неприємності не виб’ють нас з колії, – ділиться актор.

Щоб швидко відновитися після травми, Дмитро проходив курс реабілітації відразу у декількох фахівців. Реабілітологи допомогли акторові розробити ногу, і зараз актор не тільки повернувся на майданчик, але і знову виконує трюки.

Виробництво серіалу перебуває на фінальній стадії, і до кінця місяця команда планує завершити зйомки.

Нагадаємо, «Брюс» ­– це гостросюжетний бойовик про викрадення дітей двох людей, які випадково зустрілися – таксиста і мільйонера, які заради порятунку своїх дітей разом долають серйозні випробування.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.