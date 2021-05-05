Телеканал ICTV розпочав зйомки міні-серіалу «Брюс». Це історія дружби двох чоловіків – таксиста і мільйонера, людей з різних світів, які заради порятунку своїх дітей разом долають серйозні випробування.

Травневі свята для каналу ICTV почалися зі зйомок гостросюжетного бойовика «Брюс». На території Юридичної академії розгорнули знімальний майданчик і відзняли перші кадри 4-серійки.

Сюжет бойовика закручений навколо історії викрадення дітей, яке йде не за планом через випадкове втручання в хід подій головного героя – Брюса.

Наш бойовик – це драйв, швидкість, зміни почуттів і подій. Драматургія запрограмована на зміну вражень, і «Брюс» саме така історія.

Ось уже в перший день я знімаюся з ефектним гримом – побите обличчя показує, що мій герой не стоїть осторонь. Мені належить виконати чимало трюків і кулачних боїв, але я готувався заздалегідь – було багато тренувань, репетицій, – розповідає виконавець головної ролі Дмитро Малков – український актор, режисер, сценарист і відеоблогер.









Кіно по-голлівудськи: ICTV знімає новий бойовик «Брюс» / 5 фотографій

У новій стрічці Дмитро грає колишнього військового Брюсовського на прізвисько Брюс, який працює водієм таксі. Герой збирається провести свій вихідний день разом з сином Юрою, але плани змінює прохання знайомого забрати з дитячого табору сина мільйонера. Брюс бере замовлення і машину товариша, та й Юра не проти прокотитися в дорогій іномарці. Але просте прохання закінчується непростими наслідками – по дорозі викрадають сина багатія, а з ним забирають і дитину Брюса. Тепер пошук дітей стає метою двох раніше незнайомих і зовсім різних батьків.

Бойовик з такою промовистою назвою відразу викликає асоціації з голлівудським кіно. Але ми ні в якому разі не будемо робити кальку – у нас є своє кіно, і ми робимо його в наших фарбах.

«Брюс» – як данина Голлівуду, з посиланнями на легендарне кіно, але з нашим характером. Це серіал, просочений величезною кількістю екшену, драматичних перипетій і щирих почуттів, – каже режисер Антон Скрипець.



У серіалі зіграють: Дмитро Малков, Борис Хвошнянський, Дмитро Паламарчук, Олеся Гайова, Олександр Пожарський, Катерина Гулякова, Олександр Печериця, Георгій Лещенко та інші.

Над виробництвом нового серіалу на замовлення ICTV працює українська кінокомпанія «Mamas Film Production». Зйомки бойовика триватимуть до кінця травня.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.