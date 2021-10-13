«Доброволец» выйдет в формате полного фильма на YouTube-канале «Сериалы ICTV»

14 октября, в День казачества и день Защитников и защитниц Украины на YouTube-канале «Сериалы ICTV» выйдет 6 серий патриотического экшена «Доброволец» в формате полного фильма.

Лента рассказывает о добровольце Дмитрие, который вернулся домой с фронта. Он — единственный из отряда выживших после бомбардировки вражескими войсками. После трагических событий, боец ​​пытается адаптироваться к мирной жизни, но на этом его война не заканчивается. Узнав, что в Киеве на День казачества готовится теракт, Дмитрий собирает команду бойцов, чтобы предупредить преступный сговор и спасти столицу от взрыва.

В главной роли — актер, ветеран АТО Олег Шульга.

Режиссер — Ахтем Сейтаблаев, продюсеры — Иванна Дядюра и Игорь Кондратюк.

Смотрите «Доброволец» в формате полного фильма уже завтра, 14 октября в 11:00 на канале «Сериалы ICTV»!

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