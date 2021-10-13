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ICTV / Серіали ICTV / «Доброволець» вийде у форматі повного фільму на YouTube-каналі «Серіали ICTV» / 13.10.2021 14:10
13.10.2021 14:10
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«Доброволець» вийде у форматі повного фільму на YouTube-каналі «Серіали ICTV»

«Доброволець» вийде у форматі повного фільму на YouTube-каналі «Серіали ICTV»

14 жовтня, у День козацтва і день Захисників та захисниць України на YouTube-каналі “Серіали ICTV” вийде 6 серій патріотичного екшену “Доброволець” у форматі повного фільму.

Стрічка розповідає про добровольця Дмитра, який повернувся додому із фронту. Він – єдиний із загону, хто вижив після бомбардування ворожими військами. Після трагічних подій, боєць намагається адаптуватися до мирного життя, але на цьому його війна не закінчується. Дізнавшись, що в Києві на День козацтва готується теракт, Дмитро збирає команду бійців, щоб попередити злочинну змову і врятувати столицю від вибуху.

В головній ролі – актор, ветеран АТО Олег Шульга.

Режисер Ахтем Сейтаблаєв, продюсери Іванна Дядюра та Ігор Кондратюк.

Дивіться “Доброволець” у форматі повного фільму вже завтра, 14 жовтня о 11:00, на каналі “Серіали ICTV”!

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Теги: Доброволець
13.10.2021 14:10



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