ICTV снимает горячий сериал про полицейских

На днях ICTV приступил к съемкам иронического детектива «Горячие копы». 12 серийный экшн станет новым «бадди-муви» киновселенной ICTV, и поведает о приключениях двух напарников, кардинально разных по характеру и взглядам на жизнь.

Макс Горячев – смелый и бесстрашный оперативник, привыкший в любой сложной ситуации действовать резко и без сомнений и, главное, в одиночку. Но после внезапной смерти жены психологи запретили ему выходить на дела самостоятельно. Макс получает в напарники Игоря Безхатченко – уравновешенного семьянина-провинциала. С первых же минут знакомства герои понимают, что для них начались непростые времена. Максу придется терпеть нравоучения благоразумного напарника, а Игорю – постоянно рисковать своим покоем с далеко не самым уравновешенным сослуживцем, который буквально лезет под пули…

Главных персонажей играют Артемий Егоров, известный зрителям ICTV по роли в сериале «Вскрытие покажет», и Яков Кучеревский – звезда сериалов «Прятки» и «Владимирская, 15».

«В детстве я смотрел только украинское кино. И ICTV был одним из главных каналов, который я включал после школы. Сначала смотрел там мультики, потом, повзрослев, – крутое кино. Возвращаясь в прошлое, я и представить не мог, что когда-нибудь буду играть главные роли на канале своего детства, – рассказывает Артемий.

Съемки «Горячих копов» только начались, а я уже ощутил на себе весь его драйв. За два сезона «Вскрытие покажет» я столько не стрелял и не бегал, сколько придется здесь за 12 серий. Не зря же сериал так называется!

Режиссером «Горячих копов» стал Олег Туранский. Производством сериала занялась продакшн-студия «StarLightMedia». Продюсеры – Галина Балан-Тимкина, Максим Бернадский. Продюсеры ICTV – Инесса Соболева, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.

Авторы сценария: Денис Копнин, Лилия Молодецкая, Матвей Никитин, Ирина Жигалюк, Ярослав Загреба, Марк Лимаренко, Николай Сорока, Татьяна Малахова

Редакторы канала ICTV: Елена Мишагли, Ольга Хавжу

Съемки продлятся с октября по декабрь 2021 года.

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