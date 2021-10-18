ICTV знімає гарячий серіал про поліцейських

Днями ICTV розпочав зйомки іронічного детективу «Гарячі копи». 12-серійний екшн стане новим “бадді-муві” кіновсесвіту ICTV і розповість про пригоди двох напарників, кардинально різних за характером і поглядами на життя.

Макс Горячев – сміливий і безстрашний оперативник, який звик у будь-якій складній ситуації діяти різко і без сумнівів і, головне, поодинці. Але після раптової смерті дружини психологи заборонили йому виходити на справи самостійно. Макс отримує в напарники Ігоря Безхатченка – врівноваженого сім’янина-провінціала. З перших же хвилин знайомства герої розуміють, що для них почалися непрості часи. Максу доведеться терпіти моральні настанови розсудливого напарника, а Ігорю – постійно ризикувати своїм спокоєм з не неврівноваженим товаришем по службі, що буквально лізе під кулі…

Головних персонажів грають Артемій Єгоров, відомий глядачам ICTV за роллю в серіалі «Розтин покаже», і Яків Кучеревський – зірка серіалів «Хованки» і «Володимирська, 15».

«У дитинстві я дивився тільки українське кіно. І ICTV був одним з головних каналів, який я вмикав після школи. Спочатку дивився там мультики, потім, подорослішавши, – круте кіно. Повертаючись в минуле, я й уявити не міг, що коли-небудь буду грати головні ролі на каналі свого дитинства, – розповідає Артемій.

Зйомки «Гарячих копів» тільки почалися, а я вже відчув на собі весь його драйв. За два сезони «Розтин покаже» я стільки не стріляв і не бігав, скільки доведеться тут за 12 серій. Не дарма ж серіал так називається!

Режисером «Гарячих копів» став Олег Туранський. Виробництвом серіалу зайнялася продакшн-студія «StarLightMedia». Продюсери – Галина Балан-Тімкіна, Максим Бернадський. Продюсери ICTV – Інеса Соболєва, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

Автори сценарію: Денис Копнін, Лілія Молодецька, Матвій Нікітін, Ірина Жигалюк, Ярослав Загреба, Марк Лимаренко, Микола Сорока, Тетяна Малахова.

Редактори каналу ICTV: Олена Мішаглі, Ольга Хавжу.

Зйомки триватимуть з жовтня по грудень 2021 року.

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