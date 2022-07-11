В укрытиях и бомбоубежищах: ICTV возобновил первые с начала войны съемки сериала

С экшеном без взрывов и громких выстрелов для покоя киевлян и с дублерами актеров, сменивших работу в кино на защиту страны от российских оккупантов, – в таких реалиях телеканал ICTV возобновил производство украинского детектива.

После 4 месяцев войны канал продолжил съемки 12-серийного детектива «Горячий». Это первые съемки канала с начала полномасштабного вторжения.

Сериал начали снимать в октябре прошлого года. 12-серийный «Горячий» рассказывает о двух совершенно непохожих друг на друга полицейских: отчаянном одиночке Горячем (Артемий Егоров) и полицейском-семьянине Безхатченко (Яков Кучеревский), которым «посчастливилось» работать вместе и расследовать дела.

Снять сериал планировали до конца февраля, но почти на финальном этапе российское нападение не дало завершить работу.

Для нас это первый послевоенный проект, поэтому мы относимся к нему с особым трепетом и ответственностью. Мы решили вернуться к съемкам детектива, чтобы своими силами, искусством возвращать украинцам оптимизм и настроение. Мы и дальше стоим на культурном фронте, и даже в условиях войны готовы производить качественный украиноязычный контент с нашими героями — смелыми полицейскими и отважными защитниками, о которых хочется снимать сериалы.

– объяснила Анастасия Штейнгауз, исполнительный директор телеканала ICTV.

В июне команда сериала усердно начала готовить локации вблизи временных укрытий, куда можно было бы перейти в случае боевых действий, переписала сценарий и составила безопасный план съемок в новых реалиях. В частности, отказались от ночных сцен, которые нельзя снять через комендантский час, убрали кадры с громкими взрывами и выстрелами. К тому же переписали сцены с актерами, которые не могли вернуться к привычной работе – вынужденно переехали за границу или пошли воевать на фронт.

Когда получил на почте письмо с заголовком «Горячий», наверное, минут десять сидел и плакал. За эти четыре месяца я впервые получил предложение снова заниматься своим делом. Тогда ощущение, что все у нас будет хорошо, еще больше меня переполнило

– признался главный актер Артемий Егоров.

Локации для съемок выбирали вблизи бомбоубежищ. Чтобы не подвергать опасности команду, организовывали съемочную площадку в паркингах – там маскировали стены под рестораны, квартиры и выставляли нужные декорации. Устанавливали лампы дневного света и, напротив, закрывали темными пленками заезды в паркинг, чтобы днем, до завершения комендантского часа, успеть отснять ночные сцены. К счастью, за 5 дней съемок в Киеве не было воздушных тревог днем и работу не приходилось прерывать.

Съемки сериала уже завершились, но пока дата выхода детектива неизвестна.

Производством сериала занимается студия Starlight Production. Режиссер – Олег Туранский. Продюсеры – Галина Балан-Тимкина, Диана Новик, Андрей Савченко, Надежда Перминова. Продюсеры ICTV – Инесса Соболева, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.

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