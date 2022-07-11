В укриттях і бомбосховищах: ICTV відновив перші з початку війни зйомки серіалу

З екшеном без вибухів і гучних пострілів задля спокою киян та з дублерами акторів, які змінили роботу в кіно на захист країни від російських окупантів, – у таких реаліях телеканал ICTV відновив виробництво українського детективу.

Після 4 місяців війни канал продовжив зйомки 12-серійного детективу «Гарячий». Це перші зйомки каналу з початку повномасштабного вторгнення.

Серіал розпочали знімати торік у жовтні. 12-серійний “Гарячий” розповідає про двох геть не схожих один на одного поліцейських: відчайдушного одинака Гарячого (Артемій Єгоров) і поліцейського-сім’янина Безхатченка (Яків Кучеревський), яким “пощастило” працювати разом і розслідувати справи.

Зняти серіал планували до кінця лютого, та майже на фінальному етапі російський напад не дав завершити роботу.

Для нас це перший повоєнний проєкт, тому ми ставимося до нього з особливим трепетом та відповідальністю. Ми вирішили повернутися до дозйомок детективу, щоб своїми силами, мистецтвом повертати українцям оптимізм і настрій. Ми і далі стоїмо на культурному фронті, і навіть в умовах війни готові виробляти якісний україномовний контент з нашими героями — сміливими поліцейськими та відважними захисниками, про яких хочеться знімати серіали

– пояснила Анастасія Штейнгауз, виконавча директорка телеканалу ICTV.

У червні команда серіалу ретельно почала готувати локації поблизу тимчасових укриттів, куди можна було б перейти у разі бойових дій, переписала сценарій та склала безпечний план зйомок у нових реаліях. Зокрема відмовилися від нічних сцен, які не можна зняти через комендантську годину, прибрали кадри з гучними вибухами і пострілами. До того ж переписали сцени з акторами, що не могли повернутися до звичної роботи – вимушено переїхали за кордон або ж пішли воювати на фронт.

Коли отримав на пошті листа із заголовком “Гарячий”, мабуть, хвилин десять сидів і плакав. За ці чотири місяці я вперше отримав пропозицію знову займатися своєю справою. Тоді відчуття, що все у нас буде добре, ще більше мене переповнило

– зізнався головний актор Артемій Єгоров.

Локації для зйомок обирали поблизу бомбосховищ. Щоб не наражати на небезпеку команду, організовували знімальний майданчик у паркінгах – там маскували стіни під ресторани, квартири і виставляли потрібні декорації. Встановлювали лампи денного світла та, навпаки, закривали темними плівками заїзди до паркінгу, щоб вдень, до завершення комендантської години, встигнути відзняти нічні сцени. На щастя, за 5 днів зйомок у Києві не було повітряних тривог удень і роботу не доводилося переривати.

Наразі зйомки серіалу уже завершились, та поки що дата виходу детективу невідома.

Виробництвом серіалу займається студія Starlight Production. Режисер – Олег Туранський. Продюсери – Галина Балан-Тімкіна, Діана Новік, Андрій Савченко, Надія Пермінова. Продюсери ICTV – Інесса Соболєва, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

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