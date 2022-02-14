ICTV снимает третий сезон сериала «Коп из прошлого»

Телеканал ICTV приступил к съемкам 3 сезона иронического детектива «Коп из прошлого» с Дмитрием Суржиковым в главной роли. Сериал о полицейском из 90-х по итогам телепросмотров вошел в 5 лучших украиноязычных праймовых сериалов 2020 года.

«Успех первого сезона показал, что продолжение истории будет интересно зрителям. Глобально менять сюжет мы не будем. Так было только после первого сезона, когда на роль напарника Долина утвердили нового актера – Павла Текучева. В третьем сезоне планируем снять серии более иронические, даже иногда мелодраматические, чтобы раскрыть отношения между героями и показать личную жизнь каждого»

– говорит продюсер ICTV Надежда Шмелева.

Тарелка «Коп из прошлого» 3 сезон

В новых сериях полицейский Олег Долин уже вполне адаптируется к жизни в мире. Если раньше полицейский, проснувшийся после 25-летней комы, был пришельцем в наше время, то теперь жизнь в мире смартфонов и электромобилей уже не так будет его удивлять. Долин и дальше будет искать преступников по своим проверенным методам с 90-х, однако не будет пренебрегать новыми, более прогрессивными способами. И хотя грубые приемы работы будут не по душе его напарнику, интеллигентному лейтенанту Андрею Сыроеду, ради успешного закрытия дел ему придется находить компромисс с копом из прошлого.

Павел Текучев и Дмитрий Суржиков

Первый сезон сериала вышел в эфир в октябре 2020 года. Тогда роль напарника главного героя исполнял Артур Логай. Во втором сезоне вместе с Дмитрием Суржиковым главную роль играл Павел Текучев. 25-летний актер снимется в сериях и третьем сезоне.

Также роли будут исполнять Дарья Трегубова, Сергей Деревянко, Ольга Гришина, Татьяна Злова, Александра Эпштейн, Михаил Кришталь.

Актеры и команда сериала «Коп из прошлого-3»

Как и для первых сезонов сериала, съемкой сериала для телеканала ICTV занимается продакшн-студия PRO-TV, известная созданием сериала «Пес».

Режиссеры: Владимир Мельниченко, Александр Сальников.

Операторы: Сергей Бойко, Максим Мельник.

Продюсер PRO-TV: Артём и Виктор Приходько.

Продюсеры ICTV – Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз, Надежда Шмелева

Дату премьеры «Коп из прошлого-2» канал пока держит в секрете. На сайте «Сериалы. ICTV» для просмотра доступен первый сезон детектива.

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