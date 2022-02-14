ICTV знімає третій сезон серіалу «Коп з минулого»

Телеканал ICTV розпочав зйомки 3 сезону іронічного детективу «Коп з минулого» з Дмитром Суржиковим у головній ролі. Серіал про поліцейського з 90-х за підсумками телепереглядів увійшов до 5 найкращих україномовних праймових серіалів 2020 року.

«Успіх першого сезону показав, що продовження історії зацікавить глядачів. Глобально змінювати сюжет ми не будемо. Так було тільки після першого сезону, коли на роль напарника Доліна затвердили нового актора – Павла Текучева. У третьому сезоні плануємо зняти серії більш іронічні, навіть деколи мелодраматичні, щоб розкрити стосунки між героями та показати особисте життя кожного»

– каже продюсерка ICTV Надія Шмельова.

Тарілка “Коп з минулого” 3 сезон

У нових серіях поліцейський Олег Долін уже сповна адаптується до життя у сучасному світі. Якщо раніше поліцейський, що прокинувся після 25-річної коми, був прибульцем у наш час, то тепер життя у світі смартфонів та електромобілів уже не так дивуватиме його. Долін і далі шукатиме злочинців за своїми перевірними методами з 90-х, проте не нехтуватиме новітніми, більш прогресивними способами. І хоч грубі прийоми роботи будуть не до душі його напарнику, інтелігентному лейтенантові Андрію Сироїду, задля успішного закриття справ йому доведеться знаходити компроміс із копом з минулого.

Павло Текучев та Дмитро Суржиков

Нагадаємо, перший сезон серіалу вийшов в ефір у жовтні 2020 року. Тоді роль напарника головного героя виконував Артур Логай. У другому сезоні разом з Дмитром Суржиковим головну роль грав Павло Текучев. 25-річний актор зніметься в серіях і третього сезону.

Також ролі виконуватимуть Дарія Трегубова, Сергій Дерев’янко, Ольга Гришина, Тетяна Злова, Олександра Епштейн, Михайло Кришталь.

Актори та команда серіалу “Коп з минулого-3”

Як і для перших сезонів серіалу, фільмуванням серіалу для телеканалу ICTV займається продакшн-студія PRO-TV, відома створенням серіалу «Пес».

Режисери: Володимир Мельниченко, Олександр Сальников.

Оператори: Бойко Сергій, Максим Мельник.

Продюсер PRO-TV: Артем і Віктор Приходьки.

Продюсерки ICTV – Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Надія Шмельова

Дату прем’єри «Коп з минулого-2» канал поки тримає у секреті. На сайті «Серіали. ICTV» до перегляду доступний перший сезон детективу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.