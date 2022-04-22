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ICTV / Серіали ICTV / Как Дмитрий Суржиков из сериала «Коп из прошлого» благодаря творчеству собирает средства на нужды ВСУ / 22.04.2022 17:43
22.04.2022 17:43
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Как Дмитрий Суржиков из сериала «Коп из прошлого» благодаря творчеству собирает средства на нужды ВСУ

Как Дмитрий Суржиков из сериала «Коп из прошлого» благодаря творчеству собирает средства на нужды ВСУ

Недавно в эфире Единых новостей появился украинский актер театра и кино Дмитрий Суржиков, известный зрителям ICTV по сериалу «Коп из прошлого». Ведущий Вадим Карпяк пообщался с ним и расспросил, что актер делает для страны в это непростое время.

— Вы и в более спокойные времена были мультифункциональным человеком, а сейчас вы, как и многие наши сограждан пошли в волонтерство и тоже имеете широкое поле деятельности. Опишите основные направления своей занятости.

Дмитрий Суржиков: Я думаю, что у нас сейчас вся страна ушла в волонтерство — я имею в виду ту половину людей, которая не пошла на фронт защищать ее с оружием в руках. Я думаю, что безразличных нет в этом смысле и я убежден, что каждый должен делать что-нибудь полезное на своем месте.

Мы собираем средства для ВСУ. Так я устроил свое благотворительное представление, средства из которого идут на нужды армии. Единственная возможность у нас сейчас на Западной Украине сделать спектакль, это ограничение, допускающее помещение с имеющимся бомбоубежищем. Мы по закону можем запускать столько людей в зал, сколько людей может поместиться в бомбоубежище. Это, как правило, небольшое количество, но мы не остановимся это делать. Ведь количество посетителей растет, деньги собираются и это приятно.

Дмитрий Суржиков в эфире Единых новостей 

– А кроме спектаклей?

Д. С.: Помимо представлений, мы начали делать еще один благотворительный проект. Мы снимаем скетчи. Один из них вы могли видеть, ведь он разлетелся в соцсетях – это скетч на тему удобрений. В общем, это небольшие сатирические видеоролики на тему происходящего. Так мы стараемся поддержать наше общество. Мы сейчас сняли шесть скетчей и думаем, где их разместить. Проект называется «Бандеровское смузи» — запомните это название. С таким хештегом наши скетчи скоро будут расходиться в социальных сетях, пабликах и т.д.

— Вы рассказали, что у вас есть моноспектакль и вы с ним выступаете. А есть ли желание сделать новый – уже на нынешнюю тему, которая болит?

Д. С.: Конечно. Я думаю, что сейчас будет множество таких представлений. Но, понимаете, сейчас не время для углубленной постановки. Сейчас нужно уже на вчера. То есть, если с колен это сделать – ну, возможно у кого-то и получится. Однако я лично не могу разорваться. Поэтому мы планируем спектакли, которые уже готовы, а также заняты с группой авторов с проектом «Бандеровское смузи». И из-за переездов людей во время войны очень сложно собрать постоянную команду, потому что люди активно перемещаются по всей стране.

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Теги: Коп з минулого
22.04.2022 17:43



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