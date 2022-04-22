Как Дмитрий Суржиков из сериала «Коп из прошлого» благодаря творчеству собирает средства на нужды ВСУ

Недавно в эфире Единых новостей появился украинский актер театра и кино Дмитрий Суржиков, известный зрителям ICTV по сериалу «Коп из прошлого». Ведущий Вадим Карпяк пообщался с ним и расспросил, что актер делает для страны в это непростое время.

— Вы и в более спокойные времена были мультифункциональным человеком, а сейчас вы, как и многие наши сограждан пошли в волонтерство и тоже имеете широкое поле деятельности. Опишите основные направления своей занятости.

Дмитрий Суржиков: Я думаю, что у нас сейчас вся страна ушла в волонтерство — я имею в виду ту половину людей, которая не пошла на фронт защищать ее с оружием в руках. Я думаю, что безразличных нет в этом смысле и я убежден, что каждый должен делать что-нибудь полезное на своем месте.

Мы собираем средства для ВСУ. Так я устроил свое благотворительное представление, средства из которого идут на нужды армии. Единственная возможность у нас сейчас на Западной Украине сделать спектакль, это ограничение, допускающее помещение с имеющимся бомбоубежищем. Мы по закону можем запускать столько людей в зал, сколько людей может поместиться в бомбоубежище. Это, как правило, небольшое количество, но мы не остановимся это делать. Ведь количество посетителей растет, деньги собираются и это приятно.

– А кроме спектаклей?

Д. С.: Помимо представлений, мы начали делать еще один благотворительный проект. Мы снимаем скетчи. Один из них вы могли видеть, ведь он разлетелся в соцсетях – это скетч на тему удобрений. В общем, это небольшие сатирические видеоролики на тему происходящего. Так мы стараемся поддержать наше общество. Мы сейчас сняли шесть скетчей и думаем, где их разместить. Проект называется «Бандеровское смузи» — запомните это название. С таким хештегом наши скетчи скоро будут расходиться в социальных сетях, пабликах и т.д.

— Вы рассказали, что у вас есть моноспектакль и вы с ним выступаете. А есть ли желание сделать новый – уже на нынешнюю тему, которая болит?

Д. С.: Конечно. Я думаю, что сейчас будет множество таких представлений. Но, понимаете, сейчас не время для углубленной постановки. Сейчас нужно уже на вчера. То есть, если с колен это сделать – ну, возможно у кого-то и получится. Однако я лично не могу разорваться. Поэтому мы планируем спектакли, которые уже готовы, а также заняты с группой авторов с проектом «Бандеровское смузи». И из-за переездов людей во время войны очень сложно собрать постоянную команду, потому что люди активно перемещаются по всей стране.

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