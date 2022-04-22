Як Дмитро Суржиков з серіалу «Коп з минулого» завдяки творчості збирає кошти на потреби ЗСУ

Нещодавно в ефірі Єдиних новин з’явився український актор театру і кіно Дмитро Суржиков, що відомий глядачам ICTV за серіалом «Коп з минулого». Ведучий Вадим Карп’як поспілкувався з ним та розпитав, що актор робить для країни у цей непростий час.

– Ви і у спокійніші часи були мультифункціональною людиною, а зараз ви, як і багато наших співгромадян пішли у волонтерство і теж маєте широке поле діяльності. Опишіть основні напрямки своєї нинішньої зайнятості.

Дмитро Суржиков: Я думаю, що у нас зараз вся країна пішла у волонтерство, – я маю на увазі ту половину людей, яка не пішла на фронт захищати її з зброєю в руках. Я думаю, що байдужих немає у цьому сенсі і я переконаний, що кожен має робити щось корисне на своєму місці.

Ми збираємо кошти для ЗСУ. Так я влаштував свою благодійну виставу, кошти з якої йдуть на потреби армії. Єдина можливість у нас зараз на Західній Україні зробити виставу, це обмеження, яке допускає приміщення з наявним бомбосховищем. Ми за законом можемо запускати стільки людей до зали, скільки людей може вміститись у бомбосховищі. Це, як правило, невелика кількість, але ми не зупинемось це робити. Адже кількість відвідувачів зростає, кошти збираються і це приємо.

– А крім вистав?

Д. С.: Крім вистав ми почали робити ще один благодійний проект. Ми знімаємо скетчі. Один з них ви могли бачити, адже він розлетівся у соцмережах – це скетч на тему добрив. Загалом, це невеличкі сатиричні відеролики на тему того, що зараз відбувається. Так ми намагаємося підтримати наше суспільство. Ми зараз зняли шість скетчів і думаємо де їх розмістити. Проект називається «Бандерівське смузі» – запам’ятайте цю назву. З таким хештегом наші скетчі скоро будуть розходитись у соціальних мережах, пабліках, тощо.

– Ви розказали, що у вас є моновистава і ви з нею виступаєте. А чи є бажання зробити нову – вже на нинішню тему, яка болить?

Д. С.: Звичайно. Я думаю, що зараз буде безліч таких вистав. Але, розумієте, зараз не час до поглибленої постановки. Зараз треба вже на вчора. Тобто, якщо з колін це зробити – ну, можливо в когось і вийде. Проте, я особисто не можу розірватись. Тому ми плануємо ті вистави, які вже готові, а також зайняті з групою авторів з проектом «Бандерівське смузі». І через переїзди людей під час війни, дуже складно зібрати постійну команду, бо люди активно переміщуються по всій країні.

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