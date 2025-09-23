Коп Олег Долін і його кіновсесвіт: як добре ви орієнтуєтесь в іронічному детективі «Коп з минулого» (ТЕСТ)

Цей жартівливий тест покаже, як гарно ви пам’ятаєте фірмовий гумор головного героя, поліцейського Олега Доліна, його нестандартні методи боротьби зі злочинцями, нестримну жагу до життя і почуттів. Новий 5-й сезон Копа з минулого — вже з 29 вересня на ICTV2!

Ці прем’єрні епізоди стануть останніми в детективній франшизі: як обіцяють автори проєкту, головний персонаж Долін переживе найкращий сезон свого екранного життя. Побачимо, чим закінчиться історія копа-”прибульця” з минулого і його близких…

1. Серіал «Коп з минулого» розповідає про поліцейського, який… 1. Через петлю часу потрапив у наші часи з 90-х 2. Отримав поранення і пробув у комі більше 20-і років, а одужавши, повернувся працювати у поліцейський відділок 3. В роботі використовує застарілі дідівські методи замість сучасних, через що його усі й називають «копом з минулого». 2.Серіал The Last Cop (Німеччина) мав великий успіх: багато країн зняли свої адаптації. Що з наведених фактів правда? 1. Проєкти про копа-«прибульця» з минулого зняли у Франції, Чехії, Естонії, Україні та навіть свою версію зробили в Японії: серіал мав два сезони і високий рейтинг переглядів. 2. У Болівуді серіал про копа мав 150 епізодів, актори співали, танцювали і стріляли з піротехнічних пістолетів. 3. За мотивами The Last Cop у Голлівуді зняли фільм-блокбастер, який отримав аж 5 «Оскарів». 3. За жанром український серіал «Коп з минулого» - це 1. Іронічний детектив 2. Наукова фантастика з елементами трилеру 3. Постапокаліптичний екшн 4. Скільки сезонів у серіалі Коп з минулого? 1. 10 сезонів – серіал з величезним успіхом йде на українському телебаченні. 2. Один сезон, але проєкт мав такий успіх, що автори написали 100-серійне продовження 3. 5 сезонів, прем'єра 5-го сезону відбудеться вже цієї осені на каналі ICTV2 5. Хто зіграв головного героя – копа Доліна 1. Популярний актор українського кіно і театру Дмитро Суржиков 2. Зірка Голлівуду Клінт Іствуд 3. Культовий актор В'ячеслав Довженко 6. Після перебування у комі 20 років, герой повертається до активного життя, і дізнається, що його дружина Ксенія… 1. Вирушила у навколосвітню мандрівку і живе чи в Австралії, чи у Новій Зеландії 2. Вийшла заміж за іншого чоловіка, бо життяується 3. Провела цей час у кріокамері і помолодшала на 20 років! 7. Скільки дітей у Доліна 1. Герой не має дітей, але мріє про батьківство 2. Одна донька Юля, яка народилася, коли Долін вже перебував у комі 3. П'ятеро синів, які народилися ще до фатального поранення 8. Олег Долін має молодого напарника Андрія Сироїда, який за сюжетом: 1. Уважно дослуховується до свого старшого колеги 2. Керує ним, насміхається і тролить Доліна 3. Має протилежні погляди на принципи роботи і намагається працювати разом з Доліним, а згодом одружується з донькою копа Юлею 9. На який автівці їздить головний герой Олег Долін, коли повертається у відділок 1. Сідає за кермо своєї улюбленої «бехи» BMW, яку називає «ластівкою» 2. На списаному мопеді, бо іншого транспорту у відділку немає 3. На «хаммері», який віджимає у бандитів 10. У кого за сюжетом закохується головний герой: 1. Психологиню Тетяну, яка працює у відділку 2. Сувору керівницю Доліна, яка постійно повчає, як правильно працювати 3. Колегу-поліцейську Олену, яку Долін весь час рятує з халеп. Як добре ви орієнтуєтесь в серіалі «Коп з минулого» Ви взагалі не знайомі з копом Олегом Доліним — саме час зануритися у світ іронічного детективу! Ви лише краєм вуха чули про «Копа з минулого». Певні деталі серіалу вам знайомі, але до фанатів ще далеко. Ви вже знаєте щось про пригоди Доліна, але плутаєте головні моменти. Ваш рівень – «глядач-новачок»: бачили серіал, але без особливого занурення. Ви впевнено стоїте на середині дороги між випадковим глядачем і шанувальником. Ви уважно дивилися й пам'ятаєте більшість деталей сюжету. Ви справжній знавець кіновсесвіту Доліна, хоча дещо ще вислизає з пам'яті. Ви майже експерт – знаєте від жартів до сюжетних поворотів! Ви знаєте серіал так, ніби самі допомагали писати сценарій! Ви – справжній фанат і бездоганний знавець «Копа з минулого»!

Не пропустіть нові історії про Доліна, його близьких і друзів: дивіться прем’єру 5-го сезону іронічного детективу “Коп з минулого” з 29 вересня на каналі ICTV2.