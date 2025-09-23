Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Коп Олег Долін і його кіновсесвіт: як добре ви орієнтуєтесь в іронічному детективі «Коп з минулого» (ТЕСТ) / 23.09.2025 11:00
23.09.2025 11:00
Поділитися

Коп Олег Долін і його кіновсесвіт: як добре ви орієнтуєтесь в іронічному детективі «Коп з минулого» (ТЕСТ)

Коп Олег Долін і його кіновсесвіт: як добре ви орієнтуєтесь в іронічному детективі «Коп з минулого» (ТЕСТ)

Цей жартівливий тест покаже, як гарно ви пам’ятаєте фірмовий гумор головного героя, поліцейського Олега Доліна, його нестандартні методи боротьби зі злочинцями, нестримну жагу до життя і почуттів. Новий 5-й сезон Копа з минулого – вже з 29 вересня на ICTV2!

Ці прем’єрні епізоди стануть останніми в детективній франшизі: як обіцяють автори проєкту, головний персонаж Долін переживе найкращий сезон свого екранного життя. Побачимо, чим закінчиться історія копа-”прибульця” з минулого і його близких… 

0%

1. Серіал «Коп з минулого» розповідає про поліцейського, який…

Correct! Wrong!

2.Серіал The Last Cop (Німеччина) мав великий успіх: багато країн зняли свої адаптації. Що з наведених фактів правда?

Correct! Wrong!

3. За жанром український серіал «Коп з минулого» - це

Correct! Wrong!

4. Скільки сезонів у серіалі Коп з минулого?

Correct! Wrong!

5. Хто зіграв головного героя – копа Доліна

Correct! Wrong!

6. Після перебування у комі 20 років, герой повертається до активного життя, і дізнається, що його дружина Ксенія…

Correct! Wrong!

7. Скільки дітей у Доліна

Correct! Wrong!

8. Олег Долін має молодого напарника Андрія Сироїда, який за сюжетом:

Correct! Wrong!

9. На який автівці їздить головний герой Олег Долін, коли повертається у відділок

Correct! Wrong!

10. У кого за сюжетом закохується головний герой:

Correct! Wrong!

Як добре ви орієнтуєтесь в серіалі «Коп з минулого»

Ви взагалі не знайомі з копом Олегом Доліним — саме час зануритися у світ іронічного детективу!

Ви лише краєм вуха чули про «Копа з минулого».

Певні деталі серіалу вам знайомі, але до фанатів ще далеко.

Ви вже знаєте щось про пригоди Доліна, але плутаєте головні моменти.

Ваш рівень – «глядач-новачок»: бачили серіал, але без особливого занурення.

Ви впевнено стоїте на середині дороги між випадковим глядачем і шанувальником.

Ви уважно дивилися й пам’ятаєте більшість деталей сюжету.

Ви справжній знавець кіновсесвіту Доліна, хоча дещо ще вислизає з пам’яті.

Ви майже експерт – знаєте від жартів до сюжетних поворотів!

Ви знаєте серіал так, ніби самі допомагали писати сценарій!

Ви – справжній фанат і бездоганний знавець «Копа з минулого»!

Не пропустіть нові історії про Доліна, його близьких і друзів: дивіться прем’єру 5-го сезону іронічного детективу “Коп з минулого” з 29 вересня на каналі ICTV2.

Теги: Коп з минулого, Коп з минулого 5 сезон
23.09.2025 11:00

