Коп Олег Долін і його кіновсесвіт: як добре ви орієнтуєтесь в іронічному детективі «Коп з минулого» (ТЕСТ)
Цей жартівливий тест покаже, як гарно ви пам’ятаєте фірмовий гумор головного героя, поліцейського Олега Доліна, його нестандартні методи боротьби зі злочинцями, нестримну жагу до життя і почуттів. Новий 5-й сезон Копа з минулого – вже з 29 вересня на ICTV2!
Ці прем’єрні епізоди стануть останніми в детективній франшизі: як обіцяють автори проєкту, головний персонаж Долін переживе найкращий сезон свого екранного життя. Побачимо, чим закінчиться історія копа-”прибульця” з минулого і його близких…
1. Серіал «Коп з минулого» розповідає про поліцейського, який…
2.Серіал The Last Cop (Німеччина) мав великий успіх: багато країн зняли свої адаптації. Що з наведених фактів правда?
3. За жанром український серіал «Коп з минулого» - це
4. Скільки сезонів у серіалі Коп з минулого?
5. Хто зіграв головного героя – копа Доліна
6. Після перебування у комі 20 років, герой повертається до активного життя, і дізнається, що його дружина Ксенія…
7. Скільки дітей у Доліна
8. Олег Долін має молодого напарника Андрія Сироїда, який за сюжетом:
9. На який автівці їздить головний герой Олег Долін, коли повертається у відділок
10. У кого за сюжетом закохується головний герой:
Як добре ви орієнтуєтесь в серіалі «Коп з минулого»
Ви взагалі не знайомі з копом Олегом Доліним — саме час зануритися у світ іронічного детективу!
Ви лише краєм вуха чули про «Копа з минулого».
Певні деталі серіалу вам знайомі, але до фанатів ще далеко.
Ви вже знаєте щось про пригоди Доліна, але плутаєте головні моменти.
Ваш рівень – «глядач-новачок»: бачили серіал, але без особливого занурення.
Ви впевнено стоїте на середині дороги між випадковим глядачем і шанувальником.
Ви уважно дивилися й пам’ятаєте більшість деталей сюжету.
Ви справжній знавець кіновсесвіту Доліна, хоча дещо ще вислизає з пам’яті.
Ви майже експерт – знаєте від жартів до сюжетних поворотів!
Ви знаєте серіал так, ніби самі допомагали писати сценарій!
Ви – справжній фанат і бездоганний знавець «Копа з минулого»!
Не пропустіть нові історії про Доліна, його близьких і друзів: дивіться прем’єру 5-го сезону іронічного детективу “Коп з минулого” з 29 вересня на каналі ICTV2.