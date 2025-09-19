Капітан Долін береться за ранковий ефір: Дмитро Суржиков стане ведучим «Ранку у великому місті» перед прем’єрою нового сезону

З наступного понеділка, 22 вересня, телепрограма “Ранок у великому місті” на каналі ICTV2 виходитиме під пильною увагою поліцейського Олега Доліна. Напевно ви вже здогадалися, що на ранкових ефірах до команди ведучих доєднається виконавець головної ролі в детективі «Коп з минулого» актор Дмитро Суржиков

Впродовж цілого тижня глядачі зустрічатимуть новий день разом з відомим актором Дмитром Суржиковим у програмі «Ранок у великому місті», а також ведучими Григорієм Германом і Олександром Швачкою. Це буде ново, цікаво і непередбачувано – як і все, за що береться капітан Долін.

А вже з наступного понеділка, 29 вересня, о 20:00 на каналі стартують прем’єрні епізоди 5-го сезону іронічного детективу «Коп з минулого».

«Дуже важливо усім українцям зранку отримувати хороші новини: цікаві, позитивні, життєствердні. Порція позитиву зранку дає настрій на цілий день, що дуже актуально для нас. Мені цікаво працювати на ефірах поруч з професіоналами – це дуже відповідально, і додає адреналіну. А вже за тиждень дивіться нові пригоди Доліна», – каже актор.

Як обіцяють автори проєкту, у прем’єрному сезоні Долін проживе своє найкраще екранне життя. Цього разу у капітана поліції з’явиться серйозний і гідний ворог, що атакуватиме не тільки самого Доліна, а й його близьких. Випробування і тиск настільки будуть серйозними, що сам Долін підозрюватиме у зраді декого зі своїх близьких. Проте він не забуватиме про пошуки особистого щастя і кохання, і щоб не сталося, закохуватиметься.

А також в кожній серії – розслідування злочинів, що веде Долін і його напарник і вже зять Андрій Сироїд (Павло Текучев). В новому сезоні між ними все буде непросто, і Долін підозрюватиме у нечесній грі свого нового родича Андрія. Чи так це насправді?

У прем’єрному сезоні несподівані події відбудуться у житті майже всієї родини персонажів. Колишня кохана, психологиня Тетяна Малиновська (Даша Трегубова) спробує побудувати нове життя з новим коханим. На доньку копа Юлю (Тетяна Злова) та його колишню дружину Ксенію (Ольга Гришина) чекає вир неочікуваних подій. Усі так або інакше будуть на орбіті головного персонажа Доліна.

Іронічний детектив ICTV2 “Коп з минулого” – це українська версія відомого німецького хіта The Last Cop (Der letzte Bulle), що розповідає про поліцейського, який після двох десятків років коми отямився і повернувся на роботу в поліцію. Адаптації цього формату зняли у Франції, Японії, Чехії, Естонії та ін. країнах.

Український детектив «Коп з минулого» з Дмитром Суржиковим став одним з найрейтинговіших і найулюбленіших проєктів телебачення, довівши, що якісний контент здатний конкурувати з міжнародними хітами.

Додамо, що з нагоди свого 10-річчя “Ранок у великому місті” оновився і підготував деякі приємні сюрпризи: в програму повернулися «Миколина погода» з відомим ведучим Миколою Луценком, світський проєкт «55 за 5» з блогеркою-мільйонницею Аліною Шаманською. Також тепер ранкову передачу можна дивитися онлайн одночасно з телеефіром на YouTube-каналі «Ранку у великому місті».

Інформаційно-розважальна програма «Ранок у великому місті» виходить у будні о 7:00 на телеканалі ICTV2. Ведучі – Юлія Зорій, Григорій Герман, Олександр Швачка і Сергій Лиховида.