“Це професіонал, який завжди викладається на всі сто”: Павло Текучев розповів, чи тяжко працювати з Дмитром Суржиковим у кадрі

13 вересня о 20:00 телеканал ICTV2 покаже 2 сезон серіалу “Коп з минулого”, який завоював серця українців цікавою історією про життя поліцейського в нових реаліях після довготривалої коми, відмінним гумором та, звісно, харизматичними персонажами. В 2 сезоні персонаж Дмитра Суржикова буде співпрацювати з новим героєм Андрієм Сироїдом, якого зіграв молодий український актор Павло Текучев.

Ми дізнались подробиці в нової зірки серіалу “Коп з минулого” про його роль, а також чи тяжко було працювати на знімальному майданчику з відомим актором Дмитром Суржиковим.

“Гратиму молодого лейтенанта Андрія Сироїда. Той тільки закінчив академію, прийшов на службу в органах і хоче втілити всі знання з підручника на практиці. Та він не здогадується, яка школа життя – чи то виживання! – на нього чекає. Йому дістається добряче.

У напарники йому трапляється поліцейський-старожил Олег Долін. Це досвідчений, темпераментний, принциповий професіонал – такий от абсолютно Суржиков! (Сміється.) Герой працює за зовсім іншими методами, ніж молодий Сироїд, – запальний і вимогливий. На протиріччі цих двох персонажів і тримається вся комедійність сюжету”, — розповідає про свого героя в серіалі Павло Текучев.

Актор зізнається, що напруга між двома головними персонажами залишається і в новому сезоні, незважаючи на те, що напарник вже інший. В першу чергу, це через конфлікт інтересів різних поколінь. Хоча з часом, Долін та Сироїд почнуть трішки притиратися.

Павло Текучев також розповідає про роботу з Дмитром Суржиковим в кадрі та зізнається, що на зйомках “Копа” з ним було максимально тяжко та незручно працювати, як і його героєві в серіалі. Дмитро дуже прискіпливий в роботі, тому молодому актору доводилось постійно тримати високу планку.

“Діма – чудова людина, яка може бути прекрасним другом у житті. Та в роботі він дуже прискіпливий. Це професіонал, який завжди викладається на всі сто і вимагає того від інших. Окрім великого досвіду він має великий талант і нутром відчуває неправду, коли щось неправильно робиться.

І тоді він моментально зривається: «Так не має бути!» Звичайно, це на користь проєкту, ми все виправляємо, перезнімаємо. Просто це тяжко – тримати таку планку і з ним завжди намагатися бути на рівні. Та так я проходжу найкращу школу!”.

Не пропустіть премʼєру “Коп з минулого 2” на ICTV2 о 20:00.

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