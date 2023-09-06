13 сентября на телеканале ICTV2 состоится долгожданная премьера второго сезона иронического детектива «Коп из прошлого». В новых эпизодах главному герою будут помогать преодолевать «пропасть эпох» как давно знакомые персонажи, так и новые лица. Так что давайте ближе познакомимся с главными актерами сериала «Коп из прошлого 2».

Дмитрий Суржиков

Роль полицейского Олега Долина, который пришел в себя в больнице после длительной комы, сыграл Дмитрий Суржиков. Это известный украинский актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер, а также заслуженный артист Украины.

Родился 31 декабря 1979 в Мариуполе Донецкой области. В 2003 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. С 2004 по 2011 – актер Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. С 2015 года работает в Киевском академическом Молодом театре. На экранах телевидения Дмитрий Суржиков дебютировал в 2003 году, и на сегодняшний момент его фильмография насчитывает более 100 работ.

Был женат на украинской певице, актрисе и волонтере Алле Мартынюк. Имеет двух дочерей Эмилию и Полину.

Павел Текучев

В новом сезоне Долину назначают нового напарника — молодого интеллигентного лейтенанта полиции Андрея Сыроида по прозвищу «Андроид». Воплотит роль молодой украинский актер Павел Текучев.

Павел родился 21 июня 1996 в Ровно. Когда будущему актеру было 6 лет, семья переехала в Киев, где он учился в Лицее международных отношений №51. В 2013 году поступил в КНУТКит им. Карпенко Карого. С детства Павел был активен и занимался каратэ, плаванием, большим теннисом боксом и танцами. Но когда пошел в театральный кружок, то понял, что нашел дело своей жизни. Кроме того, у него и сейчас есть много хобби, среди которых особенно обожает конный спорт. В настоящее время актер снялся в 13 проектах.

Павел Текучев женат.

Дарья Трегубова

Известная украинская актриса, сценаристка, режиссер, продюсер и телеведущая. В сериале Коп из прошлого 2 Дарья Трегубова сыграла психолога Татьяну Малиновскую.

Родилась звезда 26 марта 1980 в Киеве. Окончила специализированную школу №155 с английским уклоном. Училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Получила диплом режиссера в Институте кино и телевидения. С 1998 работает на телевидении. В настоящее время фильмография актрисы насчитывает более 50 проектов. С 2018 года Трегубова с режиссером Сергеем Осокиным работает над поэтическим проектом «Даша читает», в котором записывает произведения украинских поэтов в собственном исполнении. Дарья Трегубова — настоящая экстремалка, увлекается дайвингом и мотоциклами.

Актриса разведена. Воспитывает дочь Полину.

Ольга Гришина

Главная героиня второго сезона сериала «Вскрытие покажет 2», который выходил на телеканале ICTV, в ироническом детективе «Коп из прошлого 2» воплотила образ Ксении — жены Олега Долина.

Ольга Гришина родилась 29 июня 1982 в Киеве. С 5 лет занималась танцами, мечтала стать балериной. С другой стороны, Ольга часто в детстве наблюдала за работой врачей, поскольку ее мама медик по профессии. И даже в 14 лет начала работать санитаркой в больнице.

Перед поступлением в Киевский национальный университет кино, театра и телевидения им. Карпенко-Карого два года училась в Национальном техническом университете в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского.

В 2007 году окончила университет, а затем устроилась на работу в Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. Однако на телеэкранах актриса появилась еще в 2002 году. В настоящее время фильмография Ольги Гришиной насчитывает около 40 работ.

Замужем за актером и режиссером Кириллом Кашликовым. В 2011 году родила дочь.

Михаил Кришталь

Начальника отдела по особо тяжким преступлениям Петра Кулинича сыграл Михаил Кришталь. Это известный украинский актер театра, кино и дубляжа, шоумен, композитор, поэт-песенник, а также Заслуженный артист Украины.

Родился актер 18 мая 1970 года в городе Гайворон Кировоградской области. В 1989 году окончил Днепропетровское государственное театральное училище (мастерская Н. М. Пинской). В том же году получил приглашение работать в Донецком музыкально-драматическом театре. С 2009 года – актер Киевского академического драматического театра на Подоле. В настоящее время фильмография Михаила Кришталя насчитывает около 80 проектов.

Татьяна Злова

Украинская актриса Татьяна Злова в ироническом детективе «Коп из прошлого 2» появляется в роли дочери главного героя Юлии.

Татьяна родилась 17 мая 1996 года. В 2017 году окончила КНУКиМ.

В 2019 году получила степень магистра кино-телеискусства. Молодая актриса уже снялась в 26 проектах.

Смотрите 2 сезон иронического детектива «Коп из прошлого» с 13 сентября в 20:00 на телеканале ICTV2.