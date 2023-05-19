ICTV2 возобновил съемки популярного сериала «Коп из прошлого»

Прошло больше года с последней встречи съемочной группы увлекательного сериала о полицейском, который проснулся после 25-летней комы. Третий сезон своенравного детектива начали снимать еще в феврале 2022 года, но съемки были прерваны из-за полномасштабного вторжения России. Теперь процессы возобновляются и настала долгожданная возможность доснять 3-й сезон детектива, который с нетерпением ждут фанаты сериала.

В ироническом детективе «Коп из прошлого» главного героя, капитана Олега Долина, играет известный актер Дмитрий Суржиков.

Он рассказал о своих впечатлениях от первого съемочного дня:

“Шокирующая ситуация разворачивается перед моими глазами. Площадка, на которой мы снова собрались, выглядит так же, но в то же время она изменилась навсегда. Здесь те же предметы, и будто они приобрели иное содержание. Команда осталась вместе, однако каждый из нас стал другим человеком – глаза другие. Ощущение, что все произошло вчера, но прошел долгий год, который изменил все вокруг. Но мы несказанно рады, что съемки снова ожили и наша съемочная семья снова вместе.”

По сюжету, проснувшись от комы, капитан Долин сразу сталкивается с незнакомым новым миром и решает восстановиться в полицейском участке, где когда-то работал.

Во 2 сезоне напарником Долину назначают молодого, интеллигентного лейтенанта полиции Андрея Сыроеда. Его воплотил молодой актер Павел Текучев. Их сотрудничество не всегда будет легким, поскольку их подходы к работе отличаются. Капитан Долин использует проверенные, но устаревшие методы, тогда как молодой лейтенант прогрессивный и технологичный. Из-за этой разницы в рабочих стилях они будут часто сталкиваться и спорить. Несмотря на все трудности, они создадут непредсказуемый тандем, борющийся с преступностью и возбуждающий уголовные дела. В новых сезонах создатели обещают погрузить зрителей в детективную историю, в которой будут десятки новых преступлений, новые романтические авантюры, много юмора и экшна.







ICTV2 возобновил съемки популярного сериала «Коп из прошлого» / 4 фотографии

Как и для первых сезонов сериала, съемкой для телеканала ICTV2 занимается продакшн-студия PRO-TV.

Съемки проходят на киностудии Victoria Film Studios, одно из зданий которой было повреждено вражеской ракетой в начале прошлого года. «Коп из прошлого» является первым сериалом, снимаемым на студии после года войны. Восстановление съемок детектива ICTV2 – это положительный сигнал для всей киноиндустрии Украины.

«Восстановление съемок сериала в непростых военных условиях настоящего — это символ украинской несокрушимости, решительности и веры в будущее и победу. Наша способность продолжать работу и создавать высококачественный контент даже под постоянными вызовами и опасностями подчеркивает нашу уверенность, что будущее принадлежит нам и вместе мы добьемся победы», – говорит генеральная продюсер сериального направления канала ICTV2 Ирина Храновская.

Режиссеры: Владимир Мельниченко, Александр Сальников.

Операторы: Сергей Бойко, Максим Мельник.

Продюсер PRO-TV: Артём и Виктор Приходько.

Продюсер ICTV: Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.

На экраны выходил 1 сезон детектива, который сразу полюбили зрители. Даты премьер 2 и 3 сезонов «Коп из прошлого» канал пока держит в секрете. На сайте «Сериалы. ICTV» для просмотра доступен первый сезон детектива.