Пройшло більше року з останньої зустрічі знімальної групи захоплюючого серіалу про поліцейського, який прокинувся після 25-річної коми. Третій сезон норовливого детективу розпочали знімати ще в лютому 2022 року, але зйомки були перервані через повномасштабне вторгнення рф. Тепер процеси поновлюються і настала довгоочікувана можливість дозняти 3 сезон детективу, який з нетерпінням чекають фанати серіалу.

В іронічному детективі “Коп з минулого” головного героя, капітана Олега Доліна, грає відомий актор Дмитро Суржиков.

Він розповів про свої враження від першого знімального дня:

“Шокуюча ситуація розгортається перед моїми очима. Майданчик, на якому ми знову зібралися, виглядає так само, але водночас, він змінився назавжди. Тут ті самі предмети, та ніби вони набули іншого змісту. Команда залишилася разом, проте кожен із нас став іншою людиною – очі інші. Відчуття, що все це сталося вчора, але пройшов довгий рік, який змінив усе навколо. Та ми несказанно раді, що зйомки знову ожили і наша знімальна сімʼя знову разом.”

За сюжетом, прокинувшись від коми, капітан Долін одразу стикається з незнайомим новим світом і вирішує відновитися в поліцейському відділку, де колись працював.

У 2 сезоні напарником Доліну призначають молодого, інтелігентного лейтенанта поліції Андрія Сироїда. Його втілив молодий актор Павло Текучев. Їхня співпраця не завжди буде легка, оскільки їхні підходи до роботи різняться. Капітан Долін використовує перевірені, але застарілі методи, тоді як молодий лейтенант прогресивні та технологічні. Через цю різницю в робочих стилях, вони будуть часто зіштовхуватись та сперечатися. Попри всі труднощі, вони створять непередбачуваний тандем, що бореться зі злочинністю та розкриває кримінальні справи. У нових сезонах творці обіцяють занурити глядачів в детективну історію, у якій будуть десятки нових злочинів, нові романтичні авантюри, багато гумору і екшну.







ICTV2 відновив зйомки популярного серіалу «Коп з минулого» / 4 фотографії

Як і для перших сезонів серіалу, фільмуванням для телеканалу ICTV2 займається продакшн-студія PRO-TV.

Зйомки проходять на кіностудії Victoria Film Studios, одна із будівель якої була пошкоджена ворожою ракетою на початку минулого року. “Коп з минулого” є першим серіалом, що знімають на студії після року війни. Відновлення зйомок детективу ICTV2 – це позитивний сигнал для всієї кіноіндустрії України.

“Поновлення зйомок серіалу в непростих воєнних умовах сьогодення – це символ української незламності, рішучості та віри в майбутнє та перемогу. Наша здатність продовжувати роботу та створювати високоякісний контент навіть під постійними викликами та небезпеками підкреслює нашу впевненість, що майбутнє належить нам і разом ми досягнемо перемоги”, – говорить генеральна продюсерка серіального напряму каналу ICTV2 Ірина Храновська.

Режисери: Володимир Мельниченко, Олександр Сальников.

Оператори: Бойко Сергій, Максим Мельник.

Продюсер PRO-TV: Артем і Віктор Приходьки.

Продюсерки ICTV: Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

На екрани виходив 1 сезон норовливого детективу, який одразу полюбили глядачі. Дати прем’єр 2 та 3 сезонів «Коп з минулого» канал поки тримає у секреті. На сайті «Серіали. ICTV» до перегляду доступний перший сезон детективу.