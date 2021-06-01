Сьогодні, 1 червня, в Києві завершилися зйомки іронічного детективу про поліцейського з 90-х «Коп з минулого-2». Через три місяці роботи команда відзняла 16 серій для нового сезону і, за старою кіношною традицією, відсвяткувала завершення зйомок.

У головній ролі знявся Дмитро Суржиков. Його персонаж – брутальний коп Олег Долін, який після 25-річної коми намагається освоїтися в сучасному світі і працювати в поліції, долаючи прірву епох. Разом з молодим напарником Андрієм Сироїдом він буде шукати злочинців старими, зрозумілим йому методами 90-х. І хоч такі грубі прийоми не до душі молодому лейтенанту, йому доведеться спрацюватися з «прибульцем» з минулого.







ICTV зняв другий сезон серіалу «Коп з минулого» / 4 фотографії

Нового напарника Доліна в другому сезоні зіграв молодий актор Павло Текучев. Його персонаж ­­­– інтелігентний лейтенант поліції Андрій Сироїд. Він з’являється замість колишнього колеги Доліна Андрія Василенка, якого зіграв Артур Логай. Чому за сюжетом з’являється новий напарник, творці тримають у секреті.

Другий сезон не тільки отримає нового персонажа, але і змінить формат серіалу.

Ми стільки жорстокості бачимо по телевізору, і тому хочемо, щоб наш «Коп» не лякав глядачів, а, навпаки, розвантажував, десь смішив, десь відволікав від проблем і дарував гарний настрій.

У другому сезоні глядачі побачать трохи спокійніші детективні розслідування. У нас з’явиться більше епізодів про взаємини. До всього, у нас з’явиться новий персонаж, і трансформація стала дуже доречно, – ділиться актор Дмитро Суржиков.

Зйомками серіалу для телеканалу ICTV займалася продакшн-студія легендарного серіалу «Пес».

Режисери: Володимир Мельниченко, Олександр Сальников.

Оператори: Сергій Савицький, Максим Мельник.

Продюсер PRO-TV: Артем Приходько.

Генеральний продюсер: Ірина Храновська.

Креативний продюсер: Надія Шмельова.

Дата прем’єри «Коп з минулого-2» поки не відома. На сайті «Серіали. ICTV» доступний перший сезон детективу.

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