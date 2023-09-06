13 вересня на телеканалі ICTV2 відбудеться довгоочікувана премʼєра другого сезону іронічного детективу “Коп з минулого”. У нових епізодах головному герою будуть допомагати долати “прірву епох” як давно знайомі персонажі, так і нові обличчя. Тож давайте ближче познайомимось з головними акторами серіалу “Коп з минулого 2”.

Дмитро Суржиков

Роль поліцейського Олега Доліна, який опритомнів у лікарні після тривалої коми, зіграв Дмитро Суржиков. Це відомий український актор театру і кіно, режисер, сценарист та продюсер, а також Заслужений артист України.

Народився 31 грудня 1979 року в Маріуполі Донецької області. У 2003 закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. З 2004 по 2011 – актор Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. З 2015 працює в Київському академічному Молодому театрі. На екранах телебачення Дмитро Суржиков дебютував у 2003 році і на сьогоднішній момент його фільмографія налічує понад 100 робіт.

Був одружений з українською співачкою, акторкою та волонтеркою Аллою Мартинюк. Має двох доньок Емілію та Поліну.

Павло Текучев

У новому сезоні Доліну призначають нового напарника – молодого інтелігентного лейтенанта поліції Андрія Сироїда на прізвисько “Андроїд”. Втілить роль молодий український актор Павло Текучев.

Павло народився 21 червня 1996 року в Рівному. Коли майбутньому актору було 6 років, сімʼя переїхала до Києва, де він навчався в Ліцеї міжнародних відносин №51. В 2013 році вступив до КНУТКіт ім. Карпенка Карого. З дитинства був активним та займався карате, плаванням, великим тенісом боксом і танцями. Але коли пішов до театрального гуртка, то зрозумів, що знайшов справу свого життя. Павло і зараз має багато хобі, серед яких особливо обожнює кінний спорт. Наразі актор знявся в 13 проєктах.

Павло Текучев одружений.

Дарʼя Трегубова

Відома українська акторка, сценаристка, режисерка, продюсерка та телеведуча. В серіалі Коп з минулого 2 Дарʼя Трегубова зіграла психологиню Тетяну Малиновську.

Народилася зірка 26 березня 1980 року в Києві. Закінчила спеціалізовану школу № 155 з англійським ухилом. Навчалася в музичній школі по класу фортепіано. Отримала диплом режисера в Інституті кіно і телебачення. З 1998 року працює на телебаченні. Нині фільмографія акторки налічує понад 50 проєктів. З 2018 року Трегубова з режисером Сергієм Осокіним працює над поетичним проєктом “Даша читає”, у якому записує твори українських поетів у власному виконанні. Дарʼя Трегубова – запекла екстремалка, захоплюється дайвінгом та мотоциклами.

Акторка розлучена. Виховує доньку Поліну.

Ольга Гришина

Головна героїня другого сезону серіалу “Розтин покаже 2”, що виходив на телеканалі ICTV, в іронічному детективі “Коп з минулого 2” втілила образ Ксенії – дружини Олега Доліна.

Ольга Гришина народилась 29 червня 1982 року в Києві. З 5 років займалася танцями, мріяла стати балериною. З іншої сторони, Ольга часто в дитинстві спостерігала за роботою лікарів, оскільки її мама медик за професією. І навіть в 14 років почала працювати санітаркою в лікарні.

Перед вступом у Київський національний університет кіно, театру та телебачення ім. Карпенка-Карого два роки навчалася у Національному технічному університеті Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського.

В 2007 році закінчила університет, а згодом влаштувалась на роботу в Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Проте на телеекранах акторка з’явилася ще в 2002 році. Зараз фільмографія Ольги Гришиної нараховує близько 40 робіт.

Одружена з актором та режисером Кирилом Кашліковим. У 2011 році народила доньку.

Михайло Кришталь

Начальника відділу з особливо тяжких злочинів Петра Кулинича зіграв Михайло Кришталь. Це відомий український актор театру, кіно та дубляжу, шоумен, композитор, поет-пісняр, а також Заслужений артист України.

Народився актор 18 травня 1970 року у місті Гайворон Кіровоградської області. У 1989 року закінчив Дніпропетровське державне театральне училище (майстерня Н. М. Пінської). Того ж року отримав запрошення працювати в Донецькому музично-драматичному театрі. З 2009 року актор Київського академічного драматичного театру на Подолі. Наразі фільмографія Михайла Кришталя нараховує близько 80 проєктів.

Тетяна Злова

Українська акторка Тетяна Злова в іронічному детективі “Коп з минулого 2” зʼявляється в ролі доньки головного героя Юлії.

Тетяна народилася 17 травня 1996 року. У 2017 році закінчила КНУКіМ.

У 2019 році отримала ступінь магістра кіно-телемистецтва (майстерня Петра Маги та Ольги Німцевої). Наразі молода акторка вже знялася в 26 проєктах.

Дивіться 2 сезон іронічного детективу “Коп з минулого” з 13 вересня о 20:00 на телеканалі ICTV2.