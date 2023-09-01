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ICTV / Серіали ICTV / ICTV2 покаже другий сезон серіалу «Коп з минулого»: стала відома дата премʼєри / 01.09.2023 15:00
01.09.2023 15:00
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ICTV2 покаже другий сезон серіалу «Коп з минулого»: стала відома дата премʼєри

ICTV2 покаже другий сезон серіалу «Коп з минулого»: стала відома дата премʼєри

13 вересня в ефірі ICTV2 вийде продовження популярного серіалу «Коп з минулого». Іронічний детектив увійшов у топ-5 найкращих україномовних праймових серіалів 2020 року. Після 3-річної паузи глядачам покажуть нові серії, де у тандемі з виконавцем головної ролі Дмитром Суржиковим гратиме новий актор.

Дмитро Суржиков з Дарʼєю Трегубовою в 2 сезоні серіалу Коп з минулого

«Коп з минулого» – це адаптація популярного німецького серіального формату, який дивиться увесь світ.

Українська багатосерійка розповідає про пригоди поліцейського Олега Доліна (Дмитро Суржиков), який прокинувся після коми в сучасному світі, а думками залишився у минулому. Герой продовжує працювати у поліції і разом з молодим напарником шукає злочинців зрозумілим йому методами – старими, але дієвими. І хоч такі грубі прийоми не до душі молодому лейтенанту Андрію Василенку (Артур Логай), йому доводилося спрацьовуватися з «прибульцем» з минулого.

На зйомках серіалу Коп з минулого 2: Дмитро Суржиков і Павло Текучев

У нових серіях напарником Доліну призначають молодого інтелігентного лейтенанта поліції Андрія Сироїда. Втілить роль молодий український актор Павло Текучев.

Відтак у другому сезоні зʼявиться чимало інтриг: чому у відділку працюватиме новий поліцейський і чи повернеться колишній колега Доліна, чи вдасться герою з минулого налагодити взаємини з родиною і з ким все ж він будуватиме романтичні стосунки?

“Конфлікт – рушійна сила розвитку. Коли відходить усе непотрібне і залишається тільки найбільш життєздатне. Так і в конфлікті між двома поколіннями поліцейських у серіалі “Коп з минулого”. Кожен із напарників сильний і слабкий по-своєму, як усі ми.

Але саме на шляху назустріч один одному заради спільної справи героям підвладна будь-яка перешкода. Якоюсь мірою українське суспільство проживає зараз дуже схожий період. Усе старе йде, але саме мудрість поколінь залишається з нами, переходить у сьогодення, залишаючись поруч із молодими серцями, оберігаючи їх від поспішних помилок”, – каже головна продюсерка серіального напряму телеканалів ICTV та ICTV 2 Ірина Храновська.

Не пропустіть премʼєру “Коп з минулого 2” на ICTV2 о 20:00. 

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Теги: Коп з минулого, Коп з минулого 2 сезон
01.09.2023 15:00

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