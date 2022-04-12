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12.04.2022 17:37
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Как звезды сериала «Казаки. Абсолютно лживая история» помогают Украине во время войны

Как звезды сериала «Казаки. Абсолютно лживая история» помогают Украине во время войны

Мы пообщались с актерами сериала «Казаки. Абсолютно лживая история» и расспросили их, что они делают сами, чтобы приблизить победу Украины.

«Делаем в тылу все, что можем»

Юрий Дяк (Иван)

Исполнитель роли крестьянина Ивана, решившего ограбить московского царя, Юрий Дяк признается, что в терробороне места ему не хватило. Поэтому он с первых дней стал активно заниматься волонтерской деятельностью. Дяк помогает в поставках гуманитарной помощи, несколько раз координировал помощь с выездом людей из столицы. Скоординировал несколько фондов с людьми, которые доставляют амуницию из-за границы

Юрий Дяк занимается волонтерской деятельностью

Андрей Исаенко (Назар)

Исполнитель роли Назара Андрей Исаенко также работает волонтером. Вместе с ОО «Союз предпринимателей теле и киноиндустрии» он и коллеги по индустрии помогают гражданскому населению, добровольцам и армии. Лично работал на налаживание путей передачи лекарств из Европы в украинские военные госпитали. Говорит, что его узнаваемость очень помогла на границе, ведь люди, понимая, что перед ними актер, больше доверяли.

Андрей Исаенко помогает доставлять лекарства в военные госпитали

Дмитрий Вивчарюк (Казак Царко)

Еще один герой сериала казак Царко, роль которого исполнил Дмитрий Вивчарюк. Актер так же пытался попасть в ряды терробороны, но из-за большого количества заинтересованных находится 85-м в очереди на службу. Но времени не теряет и занимается волонтерством. Овчарюк вместе со своим отцом помогает гуманитаркой людям из Ирпеня, Дарницы и Оболони. Кроме того, они развозят людей до границы. Дмитрий говорит, что пока нет возможности служить, все равно пытается делать что-то полезное.

Дмитрий Вивчарюк вместе с отцом помогает киевлянам и жителям области

Евгений Олейник (Казак Красуля)

Казак Красуля из сериала, а в реальной жизни актер по имени Евгений Олейник занимается волонтерством, а также донатит деньги конкретным военным, на ВСУ и волонтерам.

Защищает страну с оружием!

Владимир Кравчук (Зубрик)

Один актер из сериального каста с начала полномасштабного вторжения служит в рядах терробороны. Это – Владимир Кравчук. Актер несколько раз выкладывал в социальные сети свои фотографии, сделанные на службе, а также рассказал, что больше никогда не собирается участвовать в проектах на русском языке.

Владимир Кравчук служит в рядах терробороны

Информационное войско Украины

Мила Сивацкая (Марьяна)

Исполнительница главной женской роли Марьяны в сериале Мила Сивацкая занимается активной информационной поддержкой. На своих ресурсах она освещает информацию о войне. У Милы большое количество подписчиков из России, но актриса не боится говорить правду и потерять аудиторию. Сейчас благодаря своим тысячам подписчиков занимается волонтерством, распространяет полезные для ВСУ и украинцев ссылки и стимулирует аудиторию помогать.

Милая Сивацкая занимается информационным фронотом

Культурный фронт за границей

Татьяна Малкова (Екатерина)

Актриса Татьяна Малкова, которая в сериале исполнила роль Екатерины, сейчас находится с семьей за рубежом. Она с семьей остановились там у своего коллеги по съемкам другого проекта «Вкус свободы» Томаша Собчика. Однако и оттуда Татьяна делает все возможное, чтобы помочь стране. Супруги Малковы сейчас работают над объединением украинских исполнителей в Польше для того, чтобы сделать благотворительные концерты, туры Польшей, Европой для сбора средств для украинских беженцев и нашей армии.

Еще одна инициатива от актрисы. Она сейчас вместе со знакомой продюсершей решила организовать при поддержке посольства Польши. Это должны быть концерты с возможностью арт-терапии для детей и пострадавших людей, чтобы психологически поддержать. Арт-терапия в виде рисования, мастер-классы танцевальные для детей из Украины в Польше. Сейчас разрабатывают концепт проекта, идет поиск исполнителей, которые есть в Польше, певцов, танцовщиков, циркачей, актеров разговорного жанра.

Татьяна и Томаш в проекте «Вкус свободы»

Помогайте Украине и берегите себя. Победа уже близка. Все буде Україна!

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Теги: Козаки
12.04.2022 17:37



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