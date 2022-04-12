Как звезды сериала «Казаки. Абсолютно лживая история» помогают Украине во время войны

Мы пообщались с актерами сериала «Казаки. Абсолютно лживая история» и расспросили их, что они делают сами, чтобы приблизить победу Украины.

«Делаем в тылу все, что можем»

Юрий Дяк (Иван)

Исполнитель роли крестьянина Ивана, решившего ограбить московского царя, Юрий Дяк признается, что в терробороне места ему не хватило. Поэтому он с первых дней стал активно заниматься волонтерской деятельностью. Дяк помогает в поставках гуманитарной помощи, несколько раз координировал помощь с выездом людей из столицы. Скоординировал несколько фондов с людьми, которые доставляют амуницию из-за границы

Андрей Исаенко (Назар)

Исполнитель роли Назара Андрей Исаенко также работает волонтером. Вместе с ОО «Союз предпринимателей теле и киноиндустрии» он и коллеги по индустрии помогают гражданскому населению, добровольцам и армии. Лично работал на налаживание путей передачи лекарств из Европы в украинские военные госпитали. Говорит, что его узнаваемость очень помогла на границе, ведь люди, понимая, что перед ними актер, больше доверяли.

Дмитрий Вивчарюк (Казак Царко)

Еще один герой сериала казак Царко, роль которого исполнил Дмитрий Вивчарюк. Актер так же пытался попасть в ряды терробороны, но из-за большого количества заинтересованных находится 85-м в очереди на службу. Но времени не теряет и занимается волонтерством. Овчарюк вместе со своим отцом помогает гуманитаркой людям из Ирпеня, Дарницы и Оболони. Кроме того, они развозят людей до границы. Дмитрий говорит, что пока нет возможности служить, все равно пытается делать что-то полезное.

Евгений Олейник (Казак Красуля)

Казак Красуля из сериала, а в реальной жизни актер по имени Евгений Олейник занимается волонтерством, а также донатит деньги конкретным военным, на ВСУ и волонтерам.

Защищает страну с оружием!

Владимир Кравчук (Зубрик)

Один актер из сериального каста с начала полномасштабного вторжения служит в рядах терробороны. Это – Владимир Кравчук. Актер несколько раз выкладывал в социальные сети свои фотографии, сделанные на службе, а также рассказал, что больше никогда не собирается участвовать в проектах на русском языке.

Информационное войско Украины

Мила Сивацкая (Марьяна)

Исполнительница главной женской роли Марьяны в сериале Мила Сивацкая занимается активной информационной поддержкой. На своих ресурсах она освещает информацию о войне. У Милы большое количество подписчиков из России, но актриса не боится говорить правду и потерять аудиторию. Сейчас благодаря своим тысячам подписчиков занимается волонтерством, распространяет полезные для ВСУ и украинцев ссылки и стимулирует аудиторию помогать.

Культурный фронт за границей

Татьяна Малкова (Екатерина)

Актриса Татьяна Малкова, которая в сериале исполнила роль Екатерины, сейчас находится с семьей за рубежом. Она с семьей остановились там у своего коллеги по съемкам другого проекта «Вкус свободы» Томаша Собчика. Однако и оттуда Татьяна делает все возможное, чтобы помочь стране. Супруги Малковы сейчас работают над объединением украинских исполнителей в Польше для того, чтобы сделать благотворительные концерты, туры Польшей, Европой для сбора средств для украинских беженцев и нашей армии.

Еще одна инициатива от актрисы. Она сейчас вместе со знакомой продюсершей решила организовать при поддержке посольства Польши. Это должны быть концерты с возможностью арт-терапии для детей и пострадавших людей, чтобы психологически поддержать. Арт-терапия в виде рисования, мастер-классы танцевальные для детей из Украины в Польше. Сейчас разрабатывают концепт проекта, идет поиск исполнителей, которые есть в Польше, певцов, танцовщиков, циркачей, актеров разговорного жанра.

Помогайте Украине и берегите себя. Победа уже близка. Все буде Україна!

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