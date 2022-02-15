Сегодня ICTV представляет первую сериальную премьеру года

Сегодня, 15 февраля, в эфире телеканала ICTV выйдет жаркая премьера детективного сериала с курортным настроением «Морская полиция. Черноморск».

«Здесь каждая серия наполнена солнечным светом, энергией лета, тепла, моря, пляжа, курорта. Погрузиться в эту атмосферу всегда приятно. Особенно не летом, а зимой, когда этого так не хватает. Поэтому обязательно дождитесь премьеру, если вам хочется в лето уже сейчас. А также это разбавлено драйвом – и боевик, и иронические, лирические ноты здесь тоже есть», – анонсирует премьеру Григорий Бакланов.

27-летний актер, известный ролью Лаврина в сериале «Спіймати Кайдаша», сыграл в сериале ICTV одну из главных ролей. Его герой, полицейский морского патруля Егорка, приезжает в курортный городок Черноморск на службу. Его присоединили к команде из двух экспрессивных молодых парней, подружиться с которыми застенчивому парню удается не сразу. Задиристый капитан Кэп (Дмитрий Сова) постоянно насмехается над неопытным Егоркой, а экспрессивный сержант Сержик (Юрий Дяк) не упускает возможностей подколоть новичка, который не умеет держать оружие и ко всему еще и плавать. Но за шутками патрульные не забывают о своей работе. Как три мушкетера, они будут обуздывать волны в поисках браконьеров, расследовать таинственные убийства на морском побережье, гнаться на катерах, чтобы задержать морских пиратов, и даже устроят погоню на крышах местных фавел, чтобы поймать опасных наркобаронов.

«Покажем разборки между ребятами, мальчишечьи шутки, а еще попытки найти общий язык с девушками. За работой ребята не забывают и о личном. А девушки в сериале зажигательны, с горячей кровью – за словом в карман не лезут! Что-то не понравилось – развернулась и ушла. Потом три серии ходишь, выясняешь с ней отношения. Напряжение большое», – в шутку добавляет Григорий.

Интересно, что в сериале девушку героя Григория будет играть его супруга Анастасия Цымбалару. В роли главы морской полиции появится звезда «Маски Шоу», актер Георгий Делиев, а прокурором станет Татьяна Малкова, известная зрителям из лент «Козаки. Абсолютно брехлива історія» и «Моя любима страшко». В эпизодических ролях появится украинский ресторатор и телеведущий Даниель Салем.













Сегодня ICTV представляет первую сериальную премьеру года / 7 фотографий

Трейлер – https://www.youtube.com/watch?v=JS0j5jR5miE

Над производством сериала работала команда Mamas Film Production.

Режиссеры – Дмитрий Андриянов, Игорь Гома

Операторы – Евгений Горенко, Фабрицио Спаньоло

Продюсеры – Алла Липовецкая, Мария Квасова

Продюсеры ICTV – Надежда Шмелева, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз

Не пропустите премьеру 15 февраля в 21:30 на телеканале ICTV.

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