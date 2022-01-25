Стала известна дата первой сериальной премьеры года от ICTV

Пока за окном гуляют морозы, а дома хочется укутаться в одеяло, как никогда мечтаешь оказаться на берегу моря и погреться под теплым солнцем. Такую путевку в лето дарит своим зрителям ICTV. 15 февраля в 21:30 канал покажет свою первую премьеру года – иронический детективный сериал «Морская полиция. Черноморск».

Действия сериала будут проходить в небольшом курортном городке Черноморск Одесской области. Казалось бы, ничего не может омрачить размеренную жизнь теплого края. Но не все так безоблачно. В акватории часто орудуют браконьеры, наведываются морские пираты и контрабандисты. Что уж говорить, гонщики на катерах каждый день нарушают покой отдыхающих. Трое полицейских морского патруля соберутся вместе, чтобы уберечь жителей и туристов от бандитов и восстановить порядок на суше.

Каждая из эпизодов 20-серийного детектива покажет историю из жизни приморского города. В сериале много зрелищных перестрелок, погонь на морских волнах, одесские шутки и страстные истории любви. Но несмотря на легкую динамику фильма, расследовать полицейские будут довольно серьезные преступления, поэтому сериал не оставит равнодушными любителей детективных историй.

«Яхты, гидроциклы, катер морской полиции, подводное снаряжение – мы все это нашли, чтобы зритель побывал на невероятном курорте с нашими зажигательными героями. У нас будет стрельба с наркобаронами, эдакая гавайская драка на крыше украинских фавел. Я видел такие дома в разных частях света и удивился, что они есть и у нас. Мы покажем настоящее Рио-Черноморск»

– интригует режиссер Дмитрий Андриянов.

Главные роли сыграли Дмитрий Сова, Григорий Бакланов, звезда сериала «Спіймати Кайдаша» и Юрий Дяк, известный зрителям ICTV ролью в приключенческом сериале «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Также будут роли исполнять Татьяна Малкова, Георгий Делиев, Олександр Форманчук, Татьяна Злова и Анастасия Цимбалару. В эпизодических ролях появятся известные звезды, имена которых канал пока держит в секрете.

Над производством сериала трудилась команда Mamas Production.

Режиссеры – Дмитрий Андриянов, Игорь Гома

Операторы – Евгений Горенко, Фабрицио Спаньоло

Продюсеры – Алла Липовецкая, Марина Квасова

Продюсеры ICTV – Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз, Надежда Шмелева

Не упустите жаркую премьеру 15 февраля в 21:30 на телеканале ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.