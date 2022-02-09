seach
ICTV - Разом краще
ICTV / Серіали ICTV / Как снимали сериал «Морская полиция. Черноморск»: фоторепортаж / 09.02.2022 14:09
09.02.2022 14:09
Поделиться

Как снимали сериал «Морская полиция. Черноморск»: фоторепортаж

Как снимали сериал «Морская полиция. Черноморск»: фоторепортаж

15 февраля в 21:30 на ICTV состоится показ сериала «Морская полиция. Черноморск». В преддверии теплой премьеры мы подготовили репортаж со съемок. Окунитесь в летнее настроение вместе с нами! 

Не пропустите премьеру сериала «Морская полиция. Черноморск» 15 февраля в 21:30 на ICTV! 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: Морская полиция. Черноморск
09.02.2022 14:09



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Актеры

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь