Юрий Дяк из сериала «Морская полиция. Черноморск» о трудностях, дельфинах и отдыхе на съемках

Уже в следующий вторник, 15 февраля, в 21:30 на ICTV состоится премьера сериала «Морская полиция. Черноморск». В преддверии показа мы подготовили для вас интервью с исполнителем одной из главных ролей в сериале Юрием Дяком.

– Расскажите, кого вы играете в сериале? Каков характер вашего персонажа?

Юрий Дяк: Я играю классного парня. Зовут его Сержик и он характерный одесский парень. Он достаточно творческий человек, музыкант, мама которого очень хотела, чтобы он стал… А я не буду говорить кем! Пусть зрители посмотрят сериал и вдохновятся моим героем!

– Как вам работается в живописных пейзажах Черноморска, когда все вокруг отдыхают?

Ю. Д.: Ну как… Трудно! Трудно, потому что куча отдыхающих, а ты в форме, кроссовках, да еще и в жару. Но это действительно кайф и я шучу, что тяжело. На самом деле, я кайфую от работы. А когда получаешь удовольствие от работы – то это уже не работа, а отдых. Да, между дублями мы порой можем позволить снять рубашку и загорать, а когда бывает несколько свободных часов, то и на море сходить.

— Во время съемок в открытом море сталкивались ли вы со сложностями, как морская болезнь, страхи, или сложные погружения под воду?

Ю. Д.: Страхов нет. С водой вообще много нюансов: мы и прыгаем, и ныряем, и все, что только можно. И мы видели очень близко много дельфинов! Это было еще в начале июня, когда было мало отдыхающих и довольно прохладно. Они подошли близко к берегу, и это было очень круто! Это такой кайф, потому что ты этой энергией зарядился и дальше с улыбкой и хорошим настроением идешь в кадр и работаешь. Соответственно, и атмосфера царит очень классная и творческая!

– Как вы думаете, чем понравится этот сериал зрителям? И какая аудитория его полюбит больше — мужская или женская?

Ю. Д.: Знаете, я хочу и мечтаю, чтобы мой персонаж и вообще наш сериал понравился всем! И детям, и взрослым, и женщинам, и мужчинам. Хочется, чтобы вся семья садилась вместе вечером и кайфовала. Чтобы дети смотрели и говорили: «Хочу быть таким же веселым, классным и смешным, как этот герой». А взрослые смотрели и делали выводы из поступков. Мы стараемся вести зрителя по характеру своих героев так, чтобы в чем-то направлять и помогать понять, что правильно, а что нет.

Не пропустите премьеру сериала «Морская полиция. Черноморск» 15 февраля в 21:30 на ICTV!

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