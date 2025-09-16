Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Серіал виходить за рамки телеекранів: ICTV2 влаштовує зірковий передпоказ серіалу «Митець» для всіх на Одеському кінофестивалі – як отримати квиток? / 16.09.2025 14:11
16.09.2025 14:11
Серіал виходить за рамки телеекранів: ICTV2 влаштовує зірковий передпоказ серіалу «Митець» для всіх на Одеському кінофестивалі – як отримати квиток?

28 вересня о 15:00 телеканал ICTV2 вперше покаже серіальну прем’єру на великому екрані. Ексклюзивний передпоказ шпигунського детективу «Митець» відбудеться в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, зібравши зірок телебачення в одному кінозалі.

Захід відбудеться за участі виконавців головних ролей: Дмитра Рибалевського, Наталі Бабенко, Остапа Ступки, Юлії Амелькіної та всієї творчої групи. Також на перегляд премʼєри завітають відомі блогери та інші зірки, яких глядач знає з програм та серіалів телеканалу, адже ICTV2 – це місце серед своїх.



Щоб потрапити на передпоказ, вам необхідно купити квиток на ОМКФ на сайті або взяти участь у благодійному продажі квитків від ICTV2. Умови прості: підтримай українських захисників – отримай свій квиток. Зробивши донат від 50 грн на будь-який збір, що посилює Сили оборони, ви отримаєте змогу відвідати зірковий передпоказ. Лише надішліть підтвердження у повідомлення на офіційну сторінку ICTV2 у Instagram. Кількість місць обмежена!

«Митець» — це шпигунський детектив, що виходить за рамки стандартних історій. За сюжетом, принциповий майор Скорук після загадкового зникнення та повернення з полону стає справжньою загадкою для слідства — людина, що не пам’ятає 2 роки свого життя починає малювати злочини, які стануться лише наступного дня. Як він це робить? І хто ж той ворог, що сидить у голоів Скорука?

Дивіться трейлер серіалу «Митець» і купуйте квитки, щоб потрапити на передпоказ серед своїх! Кількість місць обмежена!

