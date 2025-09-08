Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
ICTV / Серіали ICTV / З екрана – на подіум: зірка серіалу “Митець” Дмитро Рибалевський взяв участь у показі JULIYA KROS на UFW SS26 / 08.09.2025 16:45
08.09.2025 16:45
Поделиться

З екрана – на подіум: зірка серіалу “Митець” Дмитро Рибалевський взяв участь у показі JULIYA KROS на UFW SS26

З екрана – на подіум: зірка серіалу “Митець” Дмитро Рибалевський взяв участь у показі JULIYA KROS на UFW SS26

5 вересня в Мистецькому Арсеналі відбувся благодійний показ-перформанс Ambitions від бренду JULIYA KROS у рамках Ukrainian Fashion Week SS26, участь в якому взяв провідний актор Національного драматичного театру ім. Івана Франка і зірка серіалу “Митець” на ICTV2 Дмитро Рибалевський.

На подіум Дмитро вийшов разом із дружиною Анастасією, яка теж служить в театрі ім. І. Франка. На показі-перформансі “Ambitions” Рибалевські представили колаборацію JULIYA KROS&Vivid Fusion. Пара винесла глибинну ідею української ідентичності через концептуальні тренчи, на які було нанесено принти з картини “Стрічки” художниці Ганни Криволап, яка входить до офіційного міжнародного рейтингу топ-100 кращих українських майстрів. Мисткиня звертається до теми українських традицій, що є віддзеркаленням ментальності та душі українського народу. 

Дмитро Рибалевський зізнається, що це абсолютно новий і корисний для нього досвід:

“Попереду велика прем’єра серіалу “Митець на ICTV2. І це теж Мистецький Арсенал! Тут митці зібрані. І для мене це новий крок спробувати щось нове. Цього разу – це Fashion Week! І страшно було і водночас дуже цікаво!”, – ділиться враженнями актор. 

А нещодавно Рибалевський приміряв на себе ще один новий образ – ведучого програми “Ранок у великому місті” на ICTV2. Разом із Юлією Зорій він тиждень розповідав актуальну і цікаву інформацію з усіх сфер нашого життя для глядачів телеканалу. 

Як відомо, на цьому перевтілення Дмитра не закінчуються, адже вже цієї осені на ICTV2 відбудеться прем’єра 12-серійного шпигунського детективу “Митець”, де ми побачимо актора в ролі майора Скорука, який намагатиметься розкрити як шпигунський план ворогів, так і таємниці власного минулого. 

Дивіться осінню прем’єру серед своїх вже зовсім скоро на ICTV2! 

Фото: UFW

Также по теме: Доленосне рішення Богдана Ступки, велика родина та 18 років на сцені: п'ять фактів про зірку серіалу «Митець» Дмитра Рибалевського ICTV2 представляє трейлер шпигунського детективу “Митець” ICTV2 — коли дивитися премʼєру Телеканал ICTV2 розпочав зйомки шпигунського детективу «Митець»
Теги: детектив Митець, Мітя Рибалевський
08.09.2025 16:45

Топ-видео

00:34
00:26:14
00:27:56
00:28:09
Показать еще

Горячие материалы

З екрана – на подіум: зірка серіалу “Митець” Дмитро Рибалевський взяв участь у показі JULIYA KROS на UFW SS26

Канал ICTV2 оголосив дату прем’єри 5-го сезону детективу «Коп з минулого»: коли дивитися нові епізоди?

ICTV2 завершив зйомки серіалу «Справа НБР»: чим вразить майбутній детектив?

Ворожі ракети серйозно пошкодили відому локацію серіалу «Розтин покаже»
Показать еще

Актеры

Игорь Портянко Михаил Кукуюк Михаил Гаврилов Остап Ступка Мила Сивацкая

Смотрите на ICTV

Чак Сейчас в эфире Гражданская оборона 03:15 Горячий 03:50
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ