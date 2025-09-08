З екрана – на подіум: зірка серіалу “Митець” Дмитро Рибалевський взяв участь у показі JULIYA KROS на UFW SS26

5 вересня в Мистецькому Арсеналі відбувся благодійний показ-перформанс Ambitions від бренду JULIYA KROS у рамках Ukrainian Fashion Week SS26, участь в якому взяв провідний актор Національного драматичного театру ім. Івана Франка і зірка серіалу “Митець” на ICTV2 Дмитро Рибалевський.

На подіум Дмитро вийшов разом із дружиною Анастасією, яка теж служить в театрі ім. І. Франка. На показі-перформансі “Ambitions” Рибалевські представили колаборацію JULIYA KROS&Vivid Fusion. Пара винесла глибинну ідею української ідентичності через концептуальні тренчи, на які було нанесено принти з картини “Стрічки” художниці Ганни Криволап, яка входить до офіційного міжнародного рейтингу топ-100 кращих українських майстрів. Мисткиня звертається до теми українських традицій, що є віддзеркаленням ментальності та душі українського народу.

Дмитро Рибалевський зізнається, що це абсолютно новий і корисний для нього досвід:

“Попереду велика прем’єра серіалу “Митець на ICTV2. І це теж Мистецький Арсенал! Тут митці зібрані. І для мене це новий крок спробувати щось нове. Цього разу – це Fashion Week! І страшно було і водночас дуже цікаво!”, – ділиться враженнями актор.

А нещодавно Рибалевський приміряв на себе ще один новий образ – ведучого програми “Ранок у великому місті” на ICTV2. Разом із Юлією Зорій він тиждень розповідав актуальну і цікаву інформацію з усіх сфер нашого життя для глядачів телеканалу.

Як відомо, на цьому перевтілення Дмитра не закінчуються, адже вже цієї осені на ICTV2 відбудеться прем’єра 12-серійного шпигунського детективу “Митець”, де ми побачимо актора в ролі майора Скорука, який намагатиметься розкрити як шпигунський план ворогів, так і таємниці власного минулого.

Дивіться осінню прем’єру серед своїх вже зовсім скоро на ICTV2!

Фото: UFW