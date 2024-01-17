Что вы могли не знать о фильме «Новогодняя смена»: креативный продюсер рассказал интересные факты

С большим успехом состоялась премьера комедийного детектива «Новогодняя смена» на канале ICTV2 – фильм вышел в лидеры слота за 7 января по украинскому телевидению.

Праздничная лента рассказывает о приключениях героев-полицейских в новогоднюю ночь, преступников, пытающихся разрушить праздник, и пушистого пса по имени Щедрик, который помогает искать плохих парней. А также это история – о чудесах и любви, об осуществлении мечты в новогоднее время.

Как происходила съемка «Новогодней смены», о сочетании расчетов и желаний, о вкладе продакшена, режиссера, актеров рассказал креативный продюсер Дмитрий Хрипун во время встречи со студентами Украинской Киношколы Film.ua. Самое интересное из выступления читайте в подборке интересных фактов.

Формула успеха на съемке

Есть такая формула успеха фильма: 70% – профессионализм команды и 30% – магии. В процессе производства «Новогодней смены» магии было достаточно.

Мы снимали финальную сцену, до конца смены оставалось 15 мин. У нас огромная сцена – все герои, 50 человек массовки, собака, три машины, спецназ, локация – центральный вход в «Октябрьский» и мороз в дополнение. Все нужно снять! Нереальный тайминг для такой задачи! Но режиссер дала задачи актерам, оператор взял камеру, и когда раздалось «Начали!» – пошел снег. Это и есть объединение профессионализма и магии.

Магия проявлялась постоянно! Три актрисы, не знавшие друг друга до этого проекта, смогли создать вокальное трио. Они сами сделали аранжировку главной песни и исполнили это на музыкальных инструментах.

Магия в действии – когда нашли Щедрика за день до начала съемочного периода.

Большое желание + четкие просчеты

Канал ICTV2 планировал новогоднюю историю, была договоренность с производителем, мы ждали начала съемочного периода, но в последний момент все изменилось. То есть, у нас был бюджет, но не было истории и команды. Однако желание создать единственный новогодний фильм к грядущему 2024 году было огромно! Поэтому мы приняли решение прыгнуть в это происшествие.

Но мы не просто бросились: хорошо понимать, где сильны стороны проекта. Поэтому мы пригласили сработанный тандем автор+продакшн, а я предложил сработанную пару режиссер+оператор. Это сработало, потому что удалось влюбить в проект команду, и в результате мы получили высокие цифры просмотра фильма, ведь людям тоже понравилась наша история.

Сейчас можно сказать, что «Новогодняя смена» – просчитанная авантюра. Но надо хорошо счесть, что именно сработает в поддержку фильма.

Магия в действии – когда нашли Щедрика за день до начала съемочного периода.

И шоураннер, и креативный

На «Новогодней смене» я объединил обязанности креативного продюсера канала ICTV2 и шоуранера.

На нашем канале есть бриф киносериального контента: темы, жанры, герои, тональность, соответствующие бренду ICTV2. Моя задача как креативного продюсера – находить истории, вдохновлять продакшн и авторов на создание. А также контролировать разработку и производство, чтобы проект от начала до конца соответствовал бренду канала и нравился нашим зрителям.

Шоуранер – это сердце проекта, человек, знающий все процессы производства, понимающий, как формируется бюджет, умеет писать в рамках этого бюджета. А также разбирается в съемочных тонкостях, может собрать команду, умеет принимать решения на площадке, знает процессы и главное – несет за это все ответственность.

О касте: молодые актеры в кадре

Для актера Ивана Жилюка это была первая главная роль. Мы следили за ним в соцсетях, это позволило увидеть и понять, как он еще может раскрыть себя. Главный совет для актеров – говорите о себе, показывайте что умеете, рассказывайте, что вы есть.

С актрисой Лерой Фокиной они очень хорошо подходили друг другу. К тому же Лера – прекрасно поет, сама пишет песни. Когда актер Сергей Солопай, сыгравший отца девушки, появился в кадре – все поверили, что перед ними настоящий полицейский! Таким магическим образом сложился наш каст.