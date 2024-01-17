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ICTV / Серіали ICTV / Що ви могли не знати про фільм «Новорічна зміна»: креативний продюсер розповів цікаві факти / 17.01.2024 17:58
17.01.2024 17:58
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Що ви могли не знати про фільм «Новорічна зміна»: креативний продюсер розповів цікаві факти

Що ви могли не знати про фільм «Новорічна зміна»: креативний продюсер розповів цікаві факти

З великими успіхом відбулася прем’єра комедійного детективу «Новорічна зміна» на каналі ICTV2 – фільм вийшов в лідери слоту за 7 січня на українському телебаченні. 

Святкова стрічка розповідає про пригоди героїв-поліцейських у новорічну ніч, злочинців, що намагаються зруйнувати свято, та пухнастого пса на імʼя Щедрик, який допомагає шукати поганих хлопців. А також це історія – про дива і кохання, про здійснення мрій у новорічний час. 

Як відбувалося фільмування «Новорічної зміни», про поєднання розрахунків і бажань, про внесок продакшена, режисера, акторів розповів креативний продюсер Дмитро Хрипун під час зустрічі зі студентами Української Кіношколи Film.ua. Найцікавіше з виступу читайте у добірці цікавих фактів.

Формула успіху на фільмуванні

Є така формула успіху фільму: 70% – професіоналізм команди і 30% – магії. В процесі виробництва «Новорічної зміни» магії було достатньо.

Ми знімали фінальну сцену, до кінця зміни залишалося 15 хв. У нас величезна сцена – всі герої, 50 людей масовки, собака, три машини, спецназ, локація – центральний вхід в “Жовтневий” і мороз на додаток. Все треба зняти! Нереальний таймінг для такої задачі! Але режисер дала задачі акторам, оператор взяв камеру, і коли пролунало “Почали!” – пішов сніг. Це і є об’єднання професіоналізму та магії. 

Магія проявлялася постійно! Три акторки, які не знали одна одну до цього проєкту, змогли створити вокальне тріо. Вони самі зробили аранжування головної пісні і виконали це на музичних інструментах.

Магія в дії – коли знайшли Щедрика за день до початку знімального періоду.

Велике бажання + чіткі прорахунки

Канал ICTV2 планував новорічну історію, була домовленість з виробником, ми чекали початку знімального періоду, але в останній момент все змінилося. Тобто у нас був бюджет, але не було історії і команди. Проте бажання створити єдиний новорічний фільм до прийдешнього 2024 року було величезне! Тому ми прийняли рішення стрибнути в цю пригоду. 

Але ми не просто кинулись: добре розуміти, де сильні сторони проєкту. Тому ми запросили спрацьований тандем автор + продакшн, а я запропонував спрацьовану пару режисер + оператор. Це спрацювало, тому що вдалося закохати в проєкт команду, і в результаті ми отримали високі цифри перегляду стрічки, адже людям теж сподобалась наша історія.

Зараз можна сказати, що «Новорічна зміна» – прорахована авантюра. Але треба добре порахувати, що саме спрацює на підтримку фільму.

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І шоураннер, і креативний

На «Новорічній зміні» я поєднав обов’язки креативного продюсера каналу ICTV2 і шоуранера. 

На нашому каналі є бриф кіносеріального контенту: це теми, жанри, герої, тональність, що відповідають бренду ICTV2. Моє завдання як креативного продюсера – знаходити історії, надихати продакшн та авторів на створення. А також контролювати розробку та виробництво, щоб проєкт від початку і до кінця відповідав бренду каналу та подобався нашим глядачам.

Шоуранер – це серце проєкту, людина, яка знає всі процеси виробництва, розуміє, як формується бюджет, вміє писати в рамках цього бюджету. А також розуміється на знімальних тонкощах, може зібрати команду, вміє приймати рішення на майданчику, знає процеси і головне – несе за це все відповідальність.

Про каст: молоді актори в кадрі

Для актора Івана Жилюка це була перша головна роль. Ми слідкували за ним у соцмережах, це дало змогу побачити і зрозуміти, як він ще може розкрити себе. Головна порада для акторів – говоріть про себе, показуйте що вмієте, розповідайте, що ви є.

З акторкою Лерою Фокіною вони дуже добре підходили одне одному. До того ж Лера – чудово співає, сама пише пісень. Коли актор Сергій Солопай, що зіграв батька дівчини, з’явився у кадрі – усі повірили, що перед ними справжній поліцейський! Таким магічним чином склався наш каст.

Теги: детектив Новорічна зміна, Дмитро Хрипун
17.01.2024 17:58

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