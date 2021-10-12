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ICTV / Серіали ICTV / Сериал «Пес» все серии теперь можно смотреть в 4К / 12.10.2021 13:53
12.10.2021 13:53
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Сериал «Пес» все серии теперь можно смотреть в 4К

Сериал «Пес» все серии теперь можно смотреть в 4К

Самый популярный сериал о дружбе полицейского и собаки теперь доступен всем поклонникам в ультравысоком качестве.

На днях ICTV запустил в YouTube «Сериал Пес – Официальный канал», где уже прямо сейчас можно смотреть первые серии любимого сериала в 4К-качестве. Подписывайтесь на канал, чтобы первыми смотреть все эпизоды о приключениях Макса Максимова и Пса сразу в 4К Ultra HD формате!


Также, 25 октября в 21:30 не пропустите на ICTV долгожданную премьеру новых серий сериала «Пес»!

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Теги: сериал Пес
12.10.2021 13:53



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