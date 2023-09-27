1 октября в 17:00 по случаю Дня защитников и защитниц Украины ICTV2 покажет премьеру минисериала об украинских спецназовцах.

Рассказываем в материале, кто из украинских актеров сыграл главные роли в боевике «Штурм».

Сергей Стрельников

Известный украинский актер, звезда фильма «Довбуш» и исполнитель главной роли в экшн-сериале «Штурм» Сергей Стрельников родился 13 ноября 1979 в семье врачей. Однако Сергей не пошел профессиональным путем родителей и поступил после окончания школы в Киевское училище культуры на факультет «режиссер массовых действий», которое окончил с отличием. После этого он стал студентом Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого (курс Николая Рушковского). После окончания университета, в 2003 году работал в Театре юного зрителя, а затем в организованном на базе студентов курсе молодежном театре «Ателье 16».

В кинематографе начал сниматься в начале 2000-х. В настоящее время фильмография актера насчитывает более 50 проектов, среди которых особенно яркой является роль Олексы Довбуша в украинском историческом фильме Олеся Санина «Довбуш», а также Сэнсэя – руководителя элитного подразделения «Штурм» в первом украинском сериале о спецназовцах, который выйдет на канале ICTV2 1 октября в 17:00! Его персонаж в «Штурме» – это опытный профессионал и настоящий мужчина со своими незыблемыми представлениями о чести и чувстве гиперответственности.

Также среди проектов ICTV актер сыграл главную роль в сериале «Владимирская, 15».

Сергей Стрельников женат на актрисе Виктории Литвиненко. Супруги воспитывают сына.

Артур Шурыпа

Молодой украинский актер Артур Шурыпа родился 11 января 1996 в городе Виньковцы, Хмельницкая область.

Снялся в нескольких сериалах и полнометражном фильме Любомира Левицкого «Селфипати», где у Артура главная роль. В минисериале «Штурм», который зрители увидят в эфире ICTV2 1 октября в 17:00, актер воплотил образ Макса – горячего и бесстрашного специалиста по рукопашному бою и потайному проникновению.

Артур Шурыпа не женат.

Сергей Лефор

Сергей Лефор – украинский актер театра и кино. Родился 10 октября 1991 года. Окончил Институт искусств национального университета Прикарпатья им. В. Стефаника. Работал в Коломыйском драматическом театре им. И.Озаркевича. С 2017 года работает

в Черниговском театре.

В боевике «Штурм» Сергей Лефор сыграл Донатаса – универсального солдата и снайпера. Помимо «Штурма» актера можно увидеть в эпизодических ролях таких сериалов ICTV как: «Коп из прошлого», «Участковый с ДВРЗ-3», «Табун».

Сергей Лефор женат на режиссере Анастасии Кузик.

Анна Адамович

Родилась украинская актриса театра и кино 9 ноября 1993 года в Киеве. Училась в музыкальной школе, класс фортепиано. Серьезно занималась художественной гимнастикой, была кандидатом в мастера спорта. Первый опыт работы в кино получила в 14 лет. В 2015 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств.

Сейчас фильмография Анны Адамович насчитывает около 20 ролей. В экшн-сериале «Штурм» зрители увидят актрису в роли специалиста по взрывчаткам веществ Иванки, которая к тому же влюбила в себя сразу двух героев – Макса и Донатаса.

Александра Эпштейн

Александра Эпштейн родилась 20 апреля 1989 года. Училась в Днепропетровском муниципальном театре-студии «Верим!». Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский курс Н. Н. Рушковского.

Александра уже снялась более чем в 10 проектах, в том числе в боевике «Штурм» на ICTV2, где воплотила образ Галины — судебно-медицинского эксперта и парамедика. Интересна в сериале будет и любовная история Галины и главного героя Сэнсэя. Они любят друг друга, но не все так просто в этих отношениях.

Павел Тупиков

Украинский актер Павел Тупиков родился 7 июля 1988 года. В 2008 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадно-циркового искусства им. Л.И.Утесова, специальность «актер эстрады и кино» (мастерская Д.В.Бабаева). В 2016 году – Киевский национальный университет культуры и искусств, специальность «режиссер эстрады».

Фильмография Павла сегодня насчитывает более 50 ролей. В новом сериале на ICTV2 актер сыграл технического специалиста по кибербезопасности Дума.

Михаил Жонин

В боевике «Штурм» появится и украинский актер театра, кино и дубляжа, звезда сериала «Пес» Михаил Жонин. Родился известный актер 6 ноября 1974 года в Новой Каховке. В 1995 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (курс М. Рушковского). Сотрудничал с театрами «Ателье 16», «Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра», «Свободный» и другими.

На сегодняшний день Михаил Жонин не только сыграл более 100 ролей, но и озвучил столько же. Он является одной из известнейших звезд дубляжа в Украине.

В экшн-сериале «Штурм» поклонники актера увидят его в роли заместителя главы СБУ Калюжного, который не верит в эффективность подразделения «Штурм».

Михаил Жонин женат на актрисе Юлии Перенчук.

Смотрите сразу 4 серии боевика «Штурм» 1 октября в эфире ICTV2. Не пропустите премьеру в 17:00 и проведите День защитника и защитниц среди своих!