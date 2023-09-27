1 жовтня о 17:00 з нагоди Дня захисників та захисниць України ICTV2 покаже премʼєру мінісеріалу про українських спецпризначенців.

Розповідаємо в матеріалі, хто з українських акторів зіграв головні ролі в бойовику «Штурм».

Сергій Стрельніков

Відомий український актор, зірка фільму «Довбуш» та виконавець головної ролі в екшн-серіалі «Штурм» Сергій Стрельніков народився 13 листопада 1979 року в сімʼї лікарів. Проте Сергій не пішов професійним шляхом батьків і вступив після закінчення школи до Київського училища культури на факультет «режисер масових дій», яке закінчив з відзнакою. Після цього став студентом Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого (курс Миколи Рушковського). Після закінчення університету, в 2003 році працював у Театрі юного глядача, а потім в організованому на базі студентів курсу молодіжному театрі «Ательє 16».

У кінематографі почав зніматися на початку 2000-х. Нині фільмографія актора нараховує понад 50 проєктів, серед яких особливо яскравою є роль Олекси Довбуша в українському історичному фільмі Олеся Саніна «Довбуш», а також Сенсея – керівника елітного підрозділу «Штурм» в першому українському серіалі про спецпризначенців, який вийде на каналі ICTV2 1 жовтня о 17:00! Його персонаж в «Штурмі» – це досвідчений професіонал і справжній чоловік із власними непорушними уявленнями про честь та почуттям гіпервідповідальністі.

Також серед проєктів ICTV, актор зіграв головну роль в серіалі «Володимирська, 15».

Сергій Стрельніков одружений з акторкою Вікторією Литвиненко. Подружжя виховує сина.

Артур Шурипа

Молодий український актор Артур Шурипа народився 11 січня 1996 року у місті Віньківці на Хмельниччині.

Знявся в декількох серіалах та повнометражному фільмі Любомира Левицького «Селфіпаті», де в Артура головна роль. В мінісеріалі «Штурм», який глядачі побачать в ефірі ICTV2 1 жовтня о 17:00, актор втілив образ Макса – гарячого і безстрашного фахівця з рукопашного бою і потайного проникнення.

Артур Шурипа неодружений.

Сергій Лефор

Сергій Лефор – український актор театру і кіно. Народився 10 жовтня 1991 року. Закінчив Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. Працював в Коломийському драматичному театрі ім. І.Озаркевича. З 2017 року працює

в Чернігівському театрі.

В бойовику «Штурм» Сергій Лефор зіграв Донатаса – універсального солдата і снайпера. Крім «Штурму» актора можна побачити в епізодичних ролях таких серіалів ICTV як: «Коп з минулого», «Дільничний з ДВРЗ-3», «Табун».

Сергій Лефор одружений з режисеркою Анастасією Кузик.

Ганна Адамович

Народилась українська акторка театру і кіно 9 листопада 1993 року в Києві. Навчалася у музичній школі, клас фортепіано. Серйозно займалася художньою гімнастикою, була кандидатом у майстри спорту. Перший досвід роботи в кіно отримала у 14 років. В 2015 закінчила Київський національний університет культури і мистецтв.

Нині фільмографія Анни Адамович нараховує близько 20 ролей. В екшн-серіалі «Штурм» глядачі побачать акторку в ролі фахівчині з вибуховин речовин Іванки, яка до того ж, закохала в себе відразу двох героїв – Макса і Донатаса.

Олександра Епштейн

Олександра Епштейн народилась 20 квітня 1989 року. Навчалась в Дніпропетровському муніципальному театрі-студія «Віримо!». Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, акторський курс М. М. Рушковського.

Олександра вже знялась в понад 10 проєктах, зокрема в бойовику «Штурм» на ICTV2, де втілила образ Галини – судово-медичної експертки і парамедикині. Цікавою в серіалі буде і любовна історія Галини та головного героя Сенсея. Вони кохають один одного, але не все так просто в цих стосунках.

Павло Тупіков

Український актор Павло Тупіков народився 7 липня 1988 року. 2008 року закінчив Київську муніципальну академію естрадно-циркового мистецтва ім. Л.І.Утьосова, спеціальність «актор естради та кіно» (майстерня Д.В.Бабаєва). У 2016 році – Київський національний університет культури та мистецтв, спеціальність «режисер естради».

Фільмографія Павла сьогодні нараховує понад 50 ролей. В новому серіалі на ICTV2 актор зіграв технічного фахівця з кібербезпеки Дума.

Михайло Жонін

В бойовику «Штурм» зʼявиться й український актор театру, кіно і дубляжу, зірка серіалу «Пес» Михайло Жонін. Народився відомий актор 6 листопада 1974 року в Новій Каховці. У 1995 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (курс М. Рушковського). Співпрацював з театрами «Ательє 16», «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра», «Вільний» та іншими.

На сьогоднішній день Михайло Жонін не лише зіграв понад 100 ролей, а й озвучив стільки ж. Він є однією із найвідоміших зірок дубляжу в Україні.

В екшн-серіалі «Штурм» прихильники актора побачать його в ролі заступника голови СБУ Калюжного, який не вірить в ефективність підрозділу «Штурм».

Михайло Жонін одружений з акторкою Юлією Перенчук.

Дивіться одразу 4 серії бойовика «Штурм» 1 жовтня в ефірі ICTV2. Не пропустіть премʼєру о 17:00 і проведіть День захисника і захисниць серед своїх!