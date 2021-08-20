Телеканал ICTV начал съемки боевика «Штурм». 4-серийный проект про спецотряд СБУ снимает известный грузинский режиссер Заза Буадзе, а главную роль исполняет звезда украинского кино Сергей Стрельников.

Новый экшн-сериал телеканала ICTV – это история о работе специального подразделения СБУ «Штурм», что противодействует самым масштабным преступлениям против нацбезопасности Украины. Сейчас запланировано 4 серии, каждая из которых расскажет про спецоперации команды бойцов. Здесь и борьба с террористами, освобождение днепровской баржи от подрывников, разоблачения международного наркотрафика через границу Украины и даже поиск фальшивомонетчиков, которые экспортируют европейскую валюту, приносят немалые убытки экономике Евросоюза и подрывают международный престиж Украины.

Фактически это будет первый в Украине сериал-боевик о ежедневной работе отряда спецназовцев. Зритель получит не только адреналин от сложных миссий, но и гордость, что у нас есть такие крутые подразделения. Мы рады, что СБУ поддержали нас в разработке Штурма. Благодаря их помощи и консультациям должна получится настоящая и убедительная история о работе спецназовцев

– говорит креативный продюсер телеканала ICTV Инесса Соболева.

Телевизионным аналогом для «Штурма» авторы сериала выбрали Центр специальных операций «А» СБУ. События фильма вымышленные, но съемочная группа пытается достичь максимальной реалистичности в работе отряда. Так, инструкторы СБУ помогают в съемках, используется настоящее снаряжения, которым вооруженные спецназовцы Службы, а актеры готовятся к съемкам на настоящих тренировочных базах. Благодаря помощи СБУ команда сериала имеет доступ к стратегическим объектам.







«ШТУРМ»: ICTV снимает первый боевик про украинский спецназ / 4 фотографии

По сюжету, уникальное элитное подразделение сформировано из молодых специалистов, которые ранее зарекомендовали себя в АТО как специалисты и патриоты. Уже на мирной территории бойцы Макс, Донатас и Сэнсэй вместе с парамедиком Иванкой, сапером Галиной и техническим экспертом Думом сделают все возможное, чтобы остановить террористов и противостоять хаосу в стране.

Спецназовца Сэнсэя будет играть Сергей Стрельников. Также роли будут исполнять Сергей Лефор, Артур Шурипа, Анна Адамович, Александра Эпштейн, Павел Тупиков.

Режиссером боевика стал грузинский режиссер Заза Буадзе. Он экранизировал исторический боевик «Красный», который ранее выходил в эфире телеканала ICTV.

Производством боевика «Штурм» занимается продакшн-студия «Сфера Фильм». Продюсеры: Инесса Соболева, Ирина Храновская, Дмитрий Сафановський Когда лента выйдет в эфире ICTV, пока держат в секрете.

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