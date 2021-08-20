Телеканал ICTV розпочав зйомки бойовика «Штурм». 4-серійний проєкт про спецзагін СБУ знімає відомий грузинський режисер Заза Буадзе, а головну роль виконує зірка українського кіно Сергій Стрельніков.

Новий екшн-серіал телеканалу ICTV – це історія про роботу спеціального підрозділу СБУ «Штурм», що протидіє наймасштабнішим злочинам проти нацбезпеки України. Наразі заплановано 4 серії, кожна з яких розповість про спецоперації команди бійців. Тут і боротьба з терористами, звільнення дніпровської баржі від підривників, викриття міжнародного наркотрафіку через кордон України і навіть пошук фальшивомонетників, що експортують європейську валюту, спричиняють чималі збитки економіці Євросоюзу і підривають міжнародний престиж України.

Фактично це буде перший в Україні серіал-бойовик про щоденну роботу загону спецпризначенців. Глядач отримає не тільки адреналін від складних місій, але і гордість, що у нас є такі круті підрозділи. Ми раді, що СБУ підтримали нас у розробці Штурму. Завдяки їхній допомозі і консультаціям має вийте справжня і переконлива історія про роботу спецпризначенців

– каже креативна продюсерка телеканалу ICTV Інесса Соболева.

Телевізійним аналогом для «Штурму» автори серіалу обрали Центр спеціальних операцій «А» СБУ. Події фільму вигадані, але знімальна група намагається досягти максимальної реалістичності у роботі загону. Так, інструктори СБУ допомагають у зйомках, використовується справжнє спорядження, яким озброєні спецпризначенці Служби, а актори готуються до зйомок на справжніх тренувальних базах. Завдяки допомозі СБУ команда серіалу має доступ до стратегічних об’єктів.







«ШТУРМ»: ICTV знімає перший бойовик про український спецназ / 4 фотографії

За сюжетом, унікальний елітний підрозділ сформовано з молодих спеціалістів, що раніше зарекомендували себе у АТО як специ і патріоти. Уже на мирній території бійці Макс, Донатас і Сенсей разом з парамедиком і сапером Іванкою, Галиною і технічним експертом Думом зроблять усе можливе, щоб зупинити терористів та протистояти хаосу в країні.

Спецпризначенця Сенсея гратиме Сергій Стрельніков. Також ролі виконуватимуть Сергій Лефор, Артур Шурипа, Ганна Адамович, Олександра Епштейн, Павло Тупіков.

Режисером бойовика став грузинський режисер Заза Буадзе. Він екранізував історичний бойовик «Червоний», який раніше виходив у ефірі телеканалу ICTV.

Виробництвом бойовика «Штурм» займається продакшн-студія Сфера Фільм Продюсери: Інесса Соболєва, Ірина Храновська, Дмитро Сафановський Коли стрічка вийде у ефірі ICTV, поки тримають у секреті.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.