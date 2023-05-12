Неподдельные следователи, увлекательные расследования и суетливая жизнь полицейского отделения – 23 мая на ICTV2 выйдет премьера иронического детектива «Следаки». В сериале покажут распространённые правонарушения, с которыми может столкнуться каждый украинец. А главное – это народные герои, в которых можно узнать себя и которые благодаря своему украинскому характеру умеют вызывать улыбку даже в самых тяжелых ситуациях.

Действие сериала происходит в маленьком украинском городке. Его название неизвестно, но не без причины. События сериала могут произойти где угодно в Украине, поэтому каждый зритель узнает свой город.

Уголовные дела, с которыми работают герои, могли бы легко оказаться в хронике регионального издания. «Следаки» сняты в формате скриптед-реалити, где в основу сюжета положены реальные истории. Ко всему создатели «Следаков» добавили комедийность к сюжету, поэтому казусные ситуации следователей в участке точно поднимут зрителям настроение.

Главные герои – дотошный до деталей, самый опытный полицейский участка Александр Данилюк и следователь-интеллектуал Дмитрий Ткаченко. Они могли бы сделать карьеру в высших звеньях системы, но должности их не интересуют. Они работают в обычном следственном отделе небольшого украинского городка. С ними работают упорные оперативники Татьяна Василенко и Денис Сергиенко. А также ИТ-специалист Саша – дружеский и открытый самоучка в отделении, настоящий компьютерный гений. Они настоящие следователи, ведущие расследование всех дел своего города и всегда находят обидчиков.

“Наши герои – очень простые, народные. Рядом с ними чувствуешь себя как в кругу ближайших. Потому что именно таким как Данилюк мог быть ваш дядя, а тетя Зина – выкопанная соседка с первого этажа, моющая пол в подъезде и переживающая за «помытое», – рассказывает генеральный креативный продюсер нон скриптед ICTV и ICTV2 Татьяна Гребеник.

























ICTV2 готовит премьеру народного детектива Следаки / 13 фотографий

Съемки сериала проходили в 2021 году, а его премьера еще тогда была запланирована на весну 2023 года.

“Сериал был снят до начала полномасштабного вторжения. Но мы считаем, что сейчас очень точный момент для его показа. Мы стремимся, чтобы наблюдая за работой Следаков – наши зрители имели возможность на несколько часов отвлечься от бурных событий, и погрузиться в ностальгическую атмосферу рядового украинского городка. «Следаки» помогут восстановить ментальное равновесие, чтобы с новыми силами взяться за приближение победы», — добавляет Татьяна Гребеник.

В сериале появятся актеры Владимир Мельник, Вячеслав Василюк, Виктория Муштей, Владислав Гончаров, Иван Жилюк, Анна Богдан, Максим Кириченко, Ольга Яцкевич.

Режиссеры: Евгений Чернышев, Виктор Сухобрус.

Продюсеры канала ICTV: Анастасия Штейнгауз, Татьяна Гребеник.

Генеральный продюсер SLP: Галина Балан-Тимкина.

Креативный продюсер: Оксана Задорожная.

Всего запланировано 24 серии. Смотрите сериал «Следаки» со вторника по четверг в 18:00 на телеканале ICTV2.