Непідробні слідчі, захоплюючі розслідування та метушливе життя поліцейського відділку – 23 травня на ICTV2 вийде премʼєра іронічного детективу “Слідаки”. У серіалі покажуть розповсюджені правопорушення, з якими може стикнутися кожен українець. А головне – це народні герої, в яких можна впізнати себе, і які завдяки своєму українському характеру вміють викликати усмішку навіть у найважчих ситуаціях.

Дія серіалу відбувається у маленькому українському містечку. Його назва не відома, але не без причини. Події серіалу можуть статися будь-де в Україні, тому кожен глядач упізнає своє місто.

Кримінальні справи, з якими працюють герої, легко могли б опинитися у хроніці регіонального видання. “Слідаки” знято у форматі скриптед-реаліті, де в основу сюжету покладено реальні історії. До всього творці «Слідаків» додали комедійності до сюжету, тому казусні ситуації слідчих у відділку точно піднімуть глядачам настрій.

Головні герої – скурпульозний до деталей, найдосвідченіший поліцейський відділку Олександр Данилюк та слідчий-інтелектуал Дмитро Ткаченко. Вони могли б зробити карʼєру у найвищих ланках системи, але посади їх не цікавлять. Вони працюють у звичайному слідчому відділі невеликого українського містечка. З ними працюють завзяті оперативники Тетяна Василенко та Денис Сергієнко. А також ІТ-спеціаліст Сашко – дружній і відкритий самоук у відділку, справжній комп’ютерний геній. Вони справжні слідаки, які ведуть розслідування усіх справ свого міста і завжди знаходять кривдників.

“Наші герої – дуже прості, народні. Поруч із ними відчуваєш себе наче в колі найближчих. Бо саме таким як Данилюк міг бути ваш дядько, а тьотя Зіна – викопана сусідка з першого поверху, що миє підлогу в підʼїзді та переживає за “помите”, – розказує генеральна креативна продюсерка нон скріптед ICTV та ICTV2 Тетяна Гребенік.

















ICTV2 готує премʼєру народного детективу Слідаки / 9 фотографій

Примітно, що зйомки серіалу проходили 2021 року, а його премʼєра ще тоді була запланована на весну 2023 року.

“Серіал було знято до початку повномасштабного вторгнення. Але ми вважаємо, що зараз дуже влучний момент для його показу. Ми прагнемо, щоб спостерігаючи за роботою Слідаків – наші глядачі мали можливість на декілька годин відволіктися від буремних подій сьогодення, та зануритися у ностальгічну атмосферу пересічного українського містечка. “Слідаки” допоможуть відновити ментальну рівновагу, щоб з новими силами взятися до наближення перемоги”, – додає Тетяна Гребенік.

У серіалі зʼявляться актори Володимир Мельник, В’ячеслав Василюк, Вікторія Муштей, Владислав Гончаров, Іван Жилюк, Анна Богдан, Максим Кириченко, Ольга Яцкевич.

Режисери: Євгеній Чернишов, Віктор Сухобрус.

Продюсерки каналу ICTV: Анастасія Штейнгауз, Тетяна Гребенік.

Генеральна продюсерка SLP: Галина Балан-Тімкіна.

Креативна продюсерка: Оксана Задорожня.

Всього заплановано 24 серії. Дивіться серіал “Слідаки” з вівторка по четвер о 18:00 на телеканалі ICTV2.