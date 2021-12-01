«Табун»: ICTV приступил к масштабным съемкам боевика о второй мировой

Поиски смертельного химического оружия, миссия диверсантов на грани фола и история любви на войне, ­– все это ICTV покажет в новой военной 4-серийке «Табун».

Воссоздав в Пирогове жизнь маленького села, оккупированного нацистами, телеканал начал съемки сериала об украинских диверсантах во Второй мировой войне. Это приключенческая история о герое, которому предстоит спасти сотни тысяч жизней от новейшего нацистского химического оружия Табун.

Идеей для создания сериала стали реальные события. Незадолго до начала войны нацисты разработали химическое оружие под названием «Табун» и планировали применить его на Восточном фронте. Только благодаря секретной миссии разведчиков и лично Черчиллю удалось предотвратить убийство миллионов.

«Мы оттолкнулись от этого факта и написали историю о британской диверсионной группе во главе с украинцем. Герои вместе с местными жителями должны уничтожить образцы модифицированного газа и секретную лабораторию по его разработке. В нашем новом военном приключенческом сериале будет много погонь, стрельбы, отважных мужчин и таких же смелых женщин. Им предстоит не только спасти мир от боевого отравляющего вещества, но и найти свою любовь»

– рассказывает креативный продюсер ICTV Инесса Соболева.

Креативный продюсер ICTV Инесса Соболева с режиссером Дмитрием Андрияновым

Сюжет. Украинец, а теперь британский разведчик Григорий Диденко (Митя Рыбалевский), спустя 15 лет возвращается в свой родной городок Новоград-Волынский со сверхсекретной миссией – получить образец новейшего химоружия Табун для разработки антидота. Препятствиями для Григория станут не только нацистский̆ режим и смертоносный газ, но и недоверие местных жителей, которых он пытается спасти от все возрастающей угрозы.

Дмитрий Рыбалевский

В сериале играют такие известные актеры, как Дмитрий Рыбалевский, Дарья Петрожицкая, Андрей Исаенко, Владислав Мамчур, Василий Кухарский.

Премьера сериала запланирована на 2022 год.

Режиссер: Дмитрий Андриянов

Оператор: Матвей Шульгин

Автор сценария: Максим Черныш

Продюсеры ICTV: Инесса Соболева, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз

Продакшн: StarLight Production, продюсеры Максим Бернадский, Галина Балан-Тимкина

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