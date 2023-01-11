Бондарь и Дзюба возвращаются к патрулированию района: на ICTV2 покажут иронический детектив «Участковый с ДВРЗ»

Будни столичного района ДВРЗ, украинский юмор и харизматичные участковые Сергей Бондарь (Вячеслав Довженко) и Петр Дзюба (Виталий Иванченко) снова на ваших экранах. Уже со вторника, 17 января, в 20.00 телеканал ICTV2 начинает показ первого сезона любимого сериала!

Напомним, детектив рассказывает о киевском микрорайоне ДВРЗ, куда направляют нового участкового Сергея Бондаря. Раньше он был опером столичного отделения в центре, но после скандала на службе ему пришлось отказаться от прежней работы. Бондарь получает нового напарника ленивого Петра Дзюбу и пытается привыкнуть к тихой жизни провинции. Ему обещают, что это не надолго, а сам герой пытается как можно скорее вернуться на прошлое место работы. Однако он даже не догадывается, что все самое интересное только начинается и скучать здесь ему точно некогда.

В главных ролях: Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Анастасия Шульга, Ирина Авдеенко, Татьяна Малкова, Дмитрий Сарансков, Владимир Гладкий, Роман Мацюта.

Режиссеры: Роман Ткаченко, Тарас Рыбальченко.

Продюсеры: Анастасия Штейнгауз, Ирина Храновская.

Премьера первого сезона «Участкового с ДВРЗ» состоялась 4 февраля 2020 года на ICTV, второго — 14 сентября 2021 года. Кроме того, накануне 2022 года вышел 100-минутный фильм “ДВРЗ. Операция «Новый год».

Смотрите с 17 января сериал «Участковый с ДВРЗ» в эфире ICTV2.

Со вторника по четверг видео по 2 серии!

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