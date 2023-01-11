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ICTV / Серіали ICTV / Бондар та Дзюба повертаються до патрулювання району: на ICTV2 покажуть іронічний детектив «Дільничний з ДВРЗ» / 11.01.2023 16:23
11.01.2023 16:23
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Бондар та Дзюба повертаються до патрулювання району: на ICTV2 покажуть іронічний детектив «Дільничний з ДВРЗ»

Бондар та Дзюба повертаються до патрулювання району: на ICTV2 покажуть іронічний детектив «Дільничний з ДВРЗ»

Будні столичного району ДВРЗ, український гумор та харизматичні дільничні Сергій Бондар (Вʼячеслав Довженко) та Петро Дзюба (Віталій Іванченко) знову на ваших екранах. Вже з вівторка, 17 січня, о 20:00 телеканал ICTV2 розпочинає показ першого сезону улюбленого серіалу!

Нагадаємо, детектив розповідає про київський мікрорайон ДВРЗ, куди направляють нового дільничного Сергія Бондаря. Раніше той був опером столичного відділення у центрі, але після скандалу на службі йому довелося відмовитися від колишньої роботи. Бондар отримує нового напарника ледачкуватого Петра Дзюбу і намагається звикнути до тихого життя провінції. Йому обіцяють, що це не надовго, а сам герой намагається якомога швидше повернутись до минулого місця роботи. Проте він навіть не здогадується, що все найцікавіше лише починається і нудьгувати тут йому точно не буде коли.

В головних ролях: Вʼячеслав Довженко, Віталій Іванченко, Анастасія Шульга, Ірина Авдєєнко, Тетяна Малкова, Дмитро Сарансков, Володимир Гладкий, Роман Мацюта.

Режисери: Роман Ткаченко, Тарас Рибальченко.

Продюсери: Анастасія Штейнгауз, Ірина Храновська.

Премʼєра першого сезону “Дільничного з ДВРЗ” відбулася 4 лютого 2020 року на ICTV, другого – 14 вересня 2021 року. Крім того, напередодні 2022 вийшов 100-хвилинний фільм “ДВРЗ. Операція “Новий рік”.

Дивіться із 17 січня серіал “Дільничний з ДВРЗ” в ефірі  ICTV2. 

З вівторка по четвер о 20:00 відразу по 2 серії! 

Всі відео та новини про серіал шукайте на сайті.

 

Теги: Дільничний з ДВРЗ
11.01.2023 16:23

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