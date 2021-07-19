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ICTV / Серіали ICTV / «Участковый с ДВРЗ» снято! Стало известно, когда покажут новые серии / 19.07.2021 13:26
19.07.2021 13:26
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«Участковый с ДВРЗ» снято! Стало известно, когда покажут новые серии


В Киеве завершились съемки сериала «Участковый с ДВРЗ» для телеканала ICTV. Год команда проекта работала над съемками сразу двух сезонов иронического детектива о буднях участковых в столичном районе.

«Участковый с ДВРЗ» – это приключения двух полицейских в одном из отдаленных районов Киева. Началась история с появления нового участкового Сергея Бондаря на ДВРЗ. Вместе со своим напарником, ленивым местным участковым Петром Дзюбой, герой борется с местным криминалом, пытается наладить личную жизнь и вернуть прежнюю работу.

В продолжении зрителей ожидают не только истории раскрытия преступлений и профессиональные подвиги напарников-участковых, но и новые романтические увлечения Бондаря и Дзюбы, смертельно опасные схватки со злодеями и неожиданные повороты судьбы — Бондаря серьезно подставят, что отразится на его службе и отношениях с любимой, а вот Дзюбе, возможно, придется сменить место службы

– делится подробностями новых сезонов креативный продюсер Ярослава Евтушенко.

Главные роли играют Вячеслав Довженко и Виталий Иванченко. В новых сериях появятся персонажи в исполнении известных украинских селебрети, имена которых пока держат в секрете.

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«Участковый с ДВРЗ» снято! Стало известно, когда покажут новые серии / 4 фотографии

Режиссеры второго сезона – Дмитрий Андриянов и Тарас Рыбальченко. Над съемками третьего сезона работал режиссер Сергей Толкушкин. Каждый сезон сериала будет состоять из 24 серий.

Новые приключения участковых Бондаря и Дзюбы зрители смогут увидеть уже в осеннем сезоне на телеканале ICTV.

Также по теме: «Участковый с ДВРЗ» возвращается

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19.07.2021 13:26



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