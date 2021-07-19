«Дільничний з ДВРЗ» знято! Стало відомо, коли покажуть нові серії

У Києві завершилися зйомки серіалу «Дільничний з ДВРЗ» для телеканалу ICTV. Рік команда проєкту працювала над зйомками відразу двох сезонів іронічного детективу про будні дільничних у столичному районі.

«Дільничний з ДВРЗ» – це серіал про пригоди двох поліцейських в одному з віддалених районів Києва. Почалася історія з появи нового дільничного Сергія Бондаря на ДВРЗ. Разом зі своїм напарником, ледачим місцевим дільничним Петром Дзюбою, герой бореться з місцевим криміналом, намагається налагодити особисте життя і повернути колишню роботу.

У продовженні глядачів очікують не тільки історії розкриття злочинів і професійні подвиги напарників-дільничних, а й нові романтичні захоплення Бондаря і Дзюби, смертельно небезпечні сутички зі злочинцями і несподівані повороти долі – Бондаря серйозно підставлять, що відіб’ється на його службі і стосунках з коханою, а ось Дзюбі, можливо, доведеться змінити місце служби

– ділиться подробицями нових сезонів креативна продюсерка Ярослава Євтушенко.

Головні ролі у детективі грають В’ячеслав Довженко і Віталій Іванченко. У нових серіях з’являться персонажі у виконанні відомих українських селебреті, імена яких поки що тримають у секреті.







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Режисери другого сезону – Дмитро Андріянов і Тарас Рибальченко. Над зйомками третього сезону працював режисер Сергій Толкушкін. Кожен сезон «Дільничного з ДВРЗ» складатиметься з 24 серій.

Нові пригоди дільничних Бондаря і Дзюби глядачі зможуть побачити вже в осінньому сезоні на телеканалі ICTV.

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