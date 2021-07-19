Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ICTV / Серіали ICTV / «Дільничний з ДВРЗ» знято! Стало відомо, коли покажуть нові серії / 19.07.2021 13:26
19.07.2021 13:26
Поділитися

«Дільничний з ДВРЗ» знято! Стало відомо, коли покажуть нові серії


У Києві завершилися зйомки серіалу «Дільничний з ДВРЗ» для телеканалу ICTV. Рік команда проєкту працювала над зйомками відразу двох сезонів іронічного детективу про будні дільничних у столичному районі.

«Дільничний з ДВРЗ» – це серіал про пригоди двох поліцейських в одному з віддалених районів Києва. Почалася історія з появи нового дільничного Сергія Бондаря на ДВРЗ. Разом зі своїм напарником, ледачим місцевим дільничним Петром Дзюбою, герой бореться з місцевим криміналом, намагається налагодити особисте життя і повернути колишню роботу.

У продовженні глядачів очікують не тільки історії розкриття злочинів і професійні подвиги напарників-дільничних, а й нові романтичні захоплення Бондаря і Дзюби, смертельно небезпечні сутички зі злочинцями і несподівані повороти долі – Бондаря серйозно підставлять, що відіб’ється на його службі і стосунках з коханою, а ось Дзюбі, можливо, доведеться змінити місце служби

– ділиться подробицями нових сезонів креативна продюсерка Ярослава Євтушенко.

Головні ролі у детективі грають В’ячеслав Довженко і Віталій Іванченко. У нових серіях з’являться персонажі у виконанні відомих українських селебреті, імена яких поки що тримають у секреті.

image image image image
«Дільничний з ДВРЗ» знято! Стало відомо, коли покажуть нові серії / 4 фотографії

Режисери другого сезону – Дмитро Андріянов і Тарас Рибальченко. Над зйомками третього сезону працював режисер Сергій Толкушкін. Кожен сезон «Дільничного з ДВРЗ» складатиметься з 24 серій.

Нові пригоди дільничних Бондаря і Дзюби глядачі зможуть побачити вже в осінньому сезоні на телеканалі ICTV.

Також по темі: «Дільничний з ДВРЗ» повертається

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

19.07.2021 13:26



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Актори

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати