«Участковый с ДВРЗ» возвращается: на ICTV стартует показ первого сезона сериала

Сегодня, 25 августа в 21:35 на телеканале ICTV стартует показ первого сезона сериала «Участковый с ДВРЗ».

По сюжету главного героя сериала Сергея Бондаря, в исполнении Вячеслава Довженко, назначают на службу в столичный район ДВРЗ, из-за того, что он отказывается выполнять приказы коррумпированного начальства,. Ему обещают, что это не надолго, а сам герой пытается как можно скорее вернуться к прошлому месту работы. Но он еще даже не догадывается, какие приключения ждут его в новой должности.

После успеха первого сезона сериала, он был продлен на второй и третий сезон. Съемки второго сезона сериала начались 1 июля и уже к концу месяца весь сезон был отснят. Локациями приключений будущего сезона стал все тот же столичный район ДВРЗ. В новом сезоне главный герой вместе со своим ленивым напарником Петром Дзюбой (Виталий Иванченко) борется с криминалом, оказывается в центре любовного треугольника, и все так же пытается вернуть свою прежнюю работу.

Смотрите первый сезон сериала «Участковый с ДВРЗ» 25 августа в 21:35 на телеканале ICTV.

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