«Дільничний з ДВРЗ» повертається: на ICTV стартує показ першого сезону серіалу

Сьогодні, 25 серпня о 21:35 на телеканалі ICTV стартує показ першого сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ».

За сюжетом головного героя серіалу Сергія Бондаря, у виконанні В’ячеслава Довженка, назначають на службу у столичний район ДВРЗ, тому що він відмовлявся виконувати наказати корумпованого керівництва. Йому обіцяють, що це не надовго, а сам герой намагається якомога швидше повернутись до минулого місця роботи. Але він ще навіть не здогадується, які пригоди чекають на нього на новій посаді.

Після успіху першого сезону серіалу, його продовжили на другий та третій сезон. Зйомки другого сезону серіалу почались 1 липня і вже до кінця місяця весь сезон було відзнято. Локаціями пригод майбутнього сезону став все той самий столичний район ДВРЗ. У новому сезоні головний герой разом зі своїм лінивим напарником Петром Дзюбою (Віталій Іванченко) бореться із криміналом, опиняється у центрі любовного трикутника, та все так само намагається повернути свою колишню роботу.

Дивіться перший сезон серіалу «Дільничний з ДВРЗ» 25 серпня о 21:35 на телеканалі ICTV.

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